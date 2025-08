Zalando Aktie News: Zalando am Nachmittag massiv unter Druck

So entwickelt sich Zalando

Die Aktie von Zalando gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Zalando-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 7,7 Prozent auf 23,33 EUR nach.

Die Zalando-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 7,7 Prozent auf 23,33 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Zalando-Aktie bisher bei 22,52 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,50 EUR. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich zuletzt auf 4.238.994 Aktien.

Bei 40,08 EUR markierte der Titel am 18.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 71,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,95 EUR. Dieser Wert wurde am 13.09.2024 erreicht. Mit Abgaben von 10,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Zalando-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Zalando-Aktie bei 39,09 EUR.

Zalando ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,37 EUR, nach -0,03 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 2,84 Mrd. EUR gegenüber 2,24 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Zalando rechnen Experten am 29.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Zalando-Aktie in Höhe von 1,28 EUR im Jahr 2025 aus.

