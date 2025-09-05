Zalando Aktie News: Zalando am Montagvormittag mit angezogener Handbremse

So bewegt sich Zalando

Die Aktie von Zalando zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Im XETRA-Handel kam die Zalando-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 24,71 EUR.

Die Zalando-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 24,71 EUR. Bei 24,73 EUR erreichte die Zalando-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Abwärtsbewegung der Zalando-Aktie ging bis auf 24,63 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 24,63 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 19.983 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 18.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 40,08 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 38,35 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 13.09.2024 auf bis zu 20,95 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Zalando-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Zalando 0,000 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Zalando-Aktie bei 37,36 EUR.

Am 05.08.2025 äußerte sich Zalando zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,37 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zalando 0,37 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Zalando 2,84 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,64 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Zalando am 06.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte Zalando die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Zalando-Aktie in Höhe von 1,34 EUR im Jahr 2025 aus.

