Kurs der Zalando

Zalando Aktie News: Anleger schicken Zalando am Mittag ins Plus

10.11.25 12:04 Uhr
Zalando Aktie News: Anleger schicken Zalando am Mittag ins Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Zalando. Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,8 Prozent auf 22,86 EUR.

Die Aktie notierte um 11:46 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,8 Prozent auf 22,86 EUR zu. Kurzfristig markierte die Zalando-Aktie bei 22,95 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 795.468 Zalando-Aktien.

Am 18.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 40,08 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 75,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 22,12 EUR. Dieser Wert wurde am 07.11.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 3,24 Prozent würde die Zalando-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Zalando-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 36,83 EUR an.

Zalando ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,17 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,02 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 26,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,39 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 26.02.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Zalando-Gewinn in Höhe von 1,27 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Analysen zu Zalando

DatumRatingAnalyst
12:06Zalando BuyDeutsche Bank AG
08:06Zalando OutperformRBC Capital Markets
07.11.2025Zalando Equal WeightBarclays Capital
07.11.2025Zalando BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.11.2025Zalando BuyDeutsche Bank AG
