Zalando Aktie News: Zalando am Freitagmittag mit Kurseinbußen

07.11.25 12:04 Uhr
Die Aktie von Zalando gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Zalando-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,3 Prozent auf 23,34 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
22,86 EUR -1,64 EUR -6,69%
Charts|News|Analysen
Die Zalando-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 3,3 Prozent bei 23,34 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Zalando-Aktie bei 23,10 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,09 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 728.520 Zalando-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 40,08 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 71,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.11.2025 bei 22,37 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Zalando-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 37,91 EUR je Zalando-Aktie aus.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,37 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,17 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,39 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,84 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 26.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Zalando veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Zalando einen Gewinn von 1,30 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Analysen zu Zalando

DatumRatingAnalyst
13:11Zalando BuyGoldman Sachs Group Inc.
12:01Zalando BuyDeutsche Bank AG
11:46Zalando BuyUBS AG
08:01Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Zalando BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
13:11Zalando BuyGoldman Sachs Group Inc.
12:01Zalando BuyDeutsche Bank AG
11:46Zalando BuyUBS AG
06.11.2025Zalando BuyUBS AG
06.11.2025Zalando BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
08:01Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.10.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.06.2025Zalando UnderperformBernstein Research
03.02.2025Zalando UnderperformBernstein Research
22.01.2025Zalando UnderperformBernstein Research
16.01.2025Zalando UnderperformBernstein Research
09.07.2024Zalando UnderperformBernstein Research

