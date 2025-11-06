DAX23.744 -1,3%Est505.613 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,24 -7,8%Nas23.077 -1,8%Bitcoin87.574 -3,1%Euro1,1539 +0,4%Öl62,96 -0,9%Gold3.981 +0,1%
Zalando Aktie News: Zalando haussiert am Donnerstagnachmittag

06.11.25 16:08 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Zalando. Die Zalando-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 8,7 Prozent auf 24,62 EUR.

Um 15:53 Uhr sprang die Zalando-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 8,7 Prozent auf 24,62 EUR zu. Bei 24,98 EUR erreichte die Zalando-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 24,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.142.112 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 18.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 40,08 EUR an. Gewinne von 62,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.11.2025 (22,37 EUR). Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 9,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Zalando 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 38,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Zalando am 05.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,37 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Zalando 0,17 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Zalando im vergangenen Quartal 2,84 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zalando 2,39 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2026 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,32 EUR je Aktie in den Zalando-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Analysen zu Zalando

DatumRatingAnalyst
12:21Zalando BuyUBS AG
11:16Zalando BuyGoldman Sachs Group Inc.
11:11Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
11:11Zalando BuyWarburg Research
10:16Zalando BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12:21Zalando BuyUBS AG
11:16Zalando BuyGoldman Sachs Group Inc.
11:11Zalando BuyWarburg Research
10:16Zalando BuyDeutsche Bank AG
09:51Zalando BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
11:11Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.10.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.06.2025Zalando UnderperformBernstein Research
03.02.2025Zalando UnderperformBernstein Research
22.01.2025Zalando UnderperformBernstein Research
16.01.2025Zalando UnderperformBernstein Research
09.07.2024Zalando UnderperformBernstein Research

