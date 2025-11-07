Zalando Aktie News: Zalando reagiert am Freitagvormittag positiv

Blick auf Zalando-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Zalando. Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 24,41 EUR.

Die Zalando-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 24,41 EUR. Die Zalando-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 24,70 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 24,09 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 122.367 Zalando-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 40,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.02.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 64,20 Prozent. Am 05.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 22,37 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 9,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Zalando-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 38,00 EUR.

Zalando veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,37 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Zalando 0,17 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 2,84 Mrd. EUR gegenüber 2,39 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2026 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,30 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

