Zalando Aktie News: Zalando am Nachmittag im Bärenmodus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 5,3 Prozent auf 22,86 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 5,3 Prozent auf 22,86 EUR. Bei 22,59 EUR markierte die Zalando-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 24,09 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.386.499 Zalando-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 18.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 40,08 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 75,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie. Am 05.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 22,37 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Zalando-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 37,17 EUR für die Zalando-Aktie aus.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Zalando am 05.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,37 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,17 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 2,84 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 18,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Am 26.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Zalando veröffentlicht werden.
Experten gehen davon aus, dass Zalando im Jahr 2025 1,30 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie
Zalando-Aktie springt an: Zweistelliges Wachstum - Gewinne sinken leicht
Zalando-Aktie erhält von UBS AG Bewertung: Buy
Aktienempfehlung: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die Zalando-Aktie
Ausgewählte Hebelprodukte auf Zalando
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Nachrichten zu Zalando
Analysen zu Zalando
|Datum
|Rating
|Analyst
|14:46
|Zalando Equal Weight
|Barclays Capital
|13:11
|Zalando Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:01
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|11:46
|Zalando Buy
|UBS AG
|08:01
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13:11
|Zalando Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:01
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|11:46
|Zalando Buy
|UBS AG
|06.11.2025
|Zalando Buy
|UBS AG
|06.11.2025
|Zalando Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14:46
|Zalando Equal Weight
|Barclays Capital
|08:01
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.2025
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.2025
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.2025
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.06.2025
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|03.02.2025
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|22.01.2025
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|16.01.2025
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|09.07.2024
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Zalando nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen