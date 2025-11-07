DAX23.569 -0,7%Est505.572 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,57 -2,9%Nas22.656 -1,7%Bitcoin87.195 -0,6%Euro1,1575 +0,2%Öl63,52 -0,1%Gold3.996 +0,5%
DAX fällt -- US-Börsen tiefer -- Musk mit Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT wächst weiter -- EVOTEC, Canopy Growth, Rheinmetall, Daimler Truck, DroneShield, Plug Power im Fokus
DAX präsentiert sich in der Freitagssitzung schwach - Berichtssaison gibt Richtung vor
Expedia-Aktie springt zweistellig hoch: Starkes Quartal sorgt für Begeisterung
Zalando Aktie News: Zalando am Nachmittag im Bärenmodus

07.11.25 16:08 Uhr
Zalando Aktie News: Zalando am Nachmittag im Bärenmodus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 5,3 Prozent auf 22,86 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 5,3 Prozent auf 22,86 EUR. Bei 22,59 EUR markierte die Zalando-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 24,09 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.386.499 Zalando-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 40,08 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 75,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie. Am 05.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 22,37 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Zalando-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 37,17 EUR für die Zalando-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Zalando am 05.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,37 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,17 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 2,84 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 18,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 26.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Zalando veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Zalando im Jahr 2025 1,30 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Zalando-Aktie springt an: Zweistelliges Wachstum - Gewinne sinken leicht

Zalando-Aktie erhält von UBS AG Bewertung: Buy

Aktienempfehlung: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die Zalando-Aktie

