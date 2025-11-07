DAX23.564 -0,7%Est505.576 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,57 -2,9%Nas22.730 -1,4%Bitcoin86.860 -1,0%Euro1,1588 +0,4%Öl63,66 +0,1%Gold3.995 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Palantir A2QA4J Take Two 914508 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NEL ASA A0B733 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 SAP 716460 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt -- US-Börsen tiefer -- Musk mit Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT wächst weiter -- EVOTEC, Canopy Growth, Rheinmetall, Daimler Truck, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
DZ BANK veröffentlicht Investment-Empfehlung: GEA-Aktie mit Halten DZ BANK veröffentlicht Investment-Empfehlung: GEA-Aktie mit Halten
HENSOLDT-Aktie gewinnt: Wachstum überzeugt, operative Marge unter Prognose - So reagieren RENK-Titel HENSOLDT-Aktie gewinnt: Wachstum überzeugt, operative Marge unter Prognose - So reagieren RENK-Titel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Deine Meinung zählt! Nimm an unserer Umfrage teil und hilf uns finanzen.net für Dich zu verbessern. Zur Umfrage

AKTIE IM FOKUS: Zalando erneut in der Korrektur - Jahrestief wieder nahe

07.11.25 16:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
22,59 EUR -1,91 EUR -7,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Zalando haben am Freitag nach besserem Start letztlich wieder deutlicher korrigiert. Die Papiere des Onlinehändlers rutschten am Nachmittag auf dem vorletzten Platz im schwachen DAX um 5,8 Prozent auf 22,73 Euro ab. Tags zuvor hatten sie sich nach Quartalszahlen zeitweise um gut 10 Prozent erholt, einen guten Teil der Kursgewinne letztlich aber bereits abgegeben.

Wer­bung

Mit dem aktuellen Minus steuern die Zalando-Titel erneut auf das Jahrestief zu, das sie erst kurz vor der Vorlage der Quartalszahlen erreicht hatten. Der positive Effekt durch die Zahlen ist also wieder ganz verpufft.

Barclays-Expertin Sarah Roberts bewerte die Quartalsresultate als ermutigend. Entscheidend für eine Neubewertung bleibe aber die Gewinndynamik im Jahr 2026. Und diese sei aktuell nur sehr schwer kalkulierbar, so Roberts. Sie stockte ihr Kursziel zwar etwas auf, bleibt aber an der Seitenlinie.

Zalando sind derzeit mit einem Verlust von fast 30 Prozent der zweitschwächster Dax-Wert im laufenden Jahr nach Adidas./ajx/ag/jha/stk

Ausgewählte Hebelprodukte auf Zalando

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Zalando

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Zalando

DatumRatingAnalyst
14:46Zalando Equal WeightBarclays Capital
13:11Zalando BuyGoldman Sachs Group Inc.
12:01Zalando BuyDeutsche Bank AG
11:46Zalando BuyUBS AG
08:01Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13:11Zalando BuyGoldman Sachs Group Inc.
12:01Zalando BuyDeutsche Bank AG
11:46Zalando BuyUBS AG
06.11.2025Zalando BuyUBS AG
06.11.2025Zalando BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
14:46Zalando Equal WeightBarclays Capital
08:01Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.10.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.06.2025Zalando UnderperformBernstein Research
03.02.2025Zalando UnderperformBernstein Research
22.01.2025Zalando UnderperformBernstein Research
16.01.2025Zalando UnderperformBernstein Research
09.07.2024Zalando UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Zalando nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen