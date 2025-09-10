Zalando Aktie News: Zalando am Donnerstagmittag gefragt

Blick auf Zalando-Kurs

Die Aktie von Zalando zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Zalando-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 25,54 EUR.

Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:45 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 25,54 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Zalando-Aktie bei 25,66 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 25,42 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 125.418 Zalando-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (40,08 EUR) erklomm das Papier am 18.02.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Zalando-Aktie 56,93 Prozent zulegen. Am 13.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,95 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Zalando seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 37,36 EUR an.

Zalando ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,37 EUR gegenüber 0,37 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 2,84 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Zalando 2,64 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte Zalando die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Zalando im Jahr 2025 1,34 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

