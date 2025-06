Zalando Aktie News: Anleger schicken Zalando am Mittag ins Minus

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Zalando. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 28,50 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,5 Prozent auf 28,50 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Zalando-Aktie bis auf 27,88 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 28,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 212.742 Zalando-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 18.02.2025 auf bis zu 40,08 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 40,63 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Zalando-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.06.2024 bei 20,26 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 28,91 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 39,60 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Zalando am 06.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zalando in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,42 Mrd. EUR im Vergleich zu 2,24 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Zalando wird am 06.08.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Zalando rechnen Experten am 30.07.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Zalando einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

