Zalando Aktie News: Zalando macht am Dienstagvormittag Boden gut

Aktie im Blick

Die Aktie von Zalando zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Zalando-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 26,60 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Zalando-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 26,60 EUR. Die Zalando-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 26,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 26,43 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 29.396 Zalando-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.02.2025 bei 40,08 EUR. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 50,68 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 22,52 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie.

Zalando-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 37,80 EUR an.

Am 05.08.2025 lud Zalando zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,37 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,37 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Zalando im vergangenen Quartal 2,84 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zalando 2,64 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Zalando am 06.11.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Zalando-Aktie in Höhe von 1,29 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Zalando-Aktie-Analyse: RBC Capital Markets bewertet mit Outperform

DAX 40-Titel Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Zalando von vor 10 Jahren bedeutet

Zalando-Aktie tiefer: Streiks im Logistikzentrum von Zalando in Erfurt dauern an