Zalando Aktie News: Anleger schicken Zalando am Dienstagnachmittag ins Plus

Notierung im Fokus

Die Aktie von Zalando gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Zalando-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,6 Prozent auf 27,49 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Zalando zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,6 Prozent auf 27,49 EUR. Der Kurs der Zalando-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 27,71 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,43 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 805.248 Zalando-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 18.02.2025 auf bis zu 40,08 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zalando-Aktie somit 31,41 Prozent niedriger. Am 06.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,52 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Zalando-Aktie 22,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zalando-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 37,80 EUR für die Zalando-Aktie.

Am 05.08.2025 legte Zalando die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,37 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,37 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,26 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,84 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 2,64 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Zalando wird am 06.11.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Zalando-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,29 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Zalando-Aktie-Analyse: RBC Capital Markets bewertet mit Outperform

DAX 40-Titel Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Zalando von vor 10 Jahren bedeutet

Zalando-Aktie tiefer: Streiks im Logistikzentrum von Zalando in Erfurt dauern an