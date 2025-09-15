DAX23.327 -1,8%ESt505.374 -1,2%Top 10 Crypto15,95 -0,3%Dow45.698 -0,4%Nas22.328 -0,1%Bitcoin97.226 -0,9%Euro1,1838 +0,6%Öl68,33 +1,3%Gold3.682 +0,1%
Zalando Aktie News: Zalando am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

16.09.25 16:10 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Zalando. Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 25,77 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
25,82 EUR 0,13 EUR 0,51%
Die Zalando-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 25,77 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Zalando-Aktie ging bis auf 25,77 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 25,89 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 978.074 Zalando-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 40,08 EUR erreichte der Titel am 18.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 55,53 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 22,52 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,61 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zalando-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 37,82 EUR für die Zalando-Aktie aus.

Zalando ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,37 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,37 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Zalando mit einem Umsatz von insgesamt 2,84 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,64 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,26 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Zalando am 06.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Zalando.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,35 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

