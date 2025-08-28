DAX23.950 -0,4%ESt505.371 -0,5%Top 10 Crypto15,53 -2,3%Dow45.637 +0,2%Nas21.705 +0,5%Bitcoin94.279 -2,1%Euro1,1668 -0,1%Öl68,23 -0,1%Gold3.406 -0,3%
Zalando im Fokus

Zalando Aktie News: Zalando am Freitagmittag billiger

29.08.25 12:05 Uhr
Die Aktie von Zalando gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Zalando befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 24,06 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
24,00 EUR -0,22 EUR -0,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Zalando-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 24,06 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Zalando-Aktie bei 23,97 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 24,20 EUR. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich zuletzt auf 174.249 Aktien.

Am 18.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 40,08 EUR an. Gewinne von 66,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 13.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,95 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 14,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Zalando-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Zalando-Aktie bei 37,36 EUR.

Zalando gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,37 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,37 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,84 Mrd. EUR – ein Plus von 7,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zalando 2,64 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Zalando-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte Zalando die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,34 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

