Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications am Mittwochabend mit Kurseinbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Zoom Communications. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 84,23 USD.

Die Aktie verlor um 20:07 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,6 Prozent auf 84,23 USD. Bei 83,82 USD markierte die Zoom Communications-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 85,09 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 668.556 Zoom Communications-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.11.2024 bei 92,78 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Zoom Communications-Aktie derzeit noch 10,15 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 64,41 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Zoom Communications-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 21.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,70 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,22 Mrd. USD – ein Plus von 4,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zoom Communications 1,16 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.11.2025 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass Zoom Communications im Jahr 2026 5,85 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

