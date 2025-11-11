Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications am Dienstagabend mit Kursplus

Kursentwicklung

Die Aktie von Zoom Communications gehört am Dienstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Zoom Communications konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,0 Prozent auf 84,79 USD.

Um 20:08 Uhr wies die Zoom Communications-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 84,79 USD nach oben. Die Zoom Communications-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 85,74 USD. Mit einem Wert von 84,68 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Zoom Communications-Aktien beläuft sich auf 417.250 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.11.2024 bei 92,78 USD. Mit einem Zuwachs von 9,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 64,41 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,04 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zoom Communications-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 21.08.2025 legte Zoom Communications die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,16 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,70 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 1,22 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,16 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Zoom Communications am 24.11.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 23.11.2026.

Experten taxieren den Zoom Communications-Gewinn für das Jahr 2026 auf 5,85 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

