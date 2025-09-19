Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Anleger schicken Zoom Communications am Nachmittag auf rotes Terrain
Die Aktie von Zoom Communications gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Zoom Communications-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 83,20 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 83,20 USD. Bei 82,92 USD markierte die Zoom Communications-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 83,66 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 54.758 Zoom Communications-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 92,78 USD. Dieser Kurs wurde am 26.11.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,51 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 64,41 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenausschüttung für Zoom Communications-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.
Zoom Communications gewährte am 21.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,16 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,70 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,16 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,22 Mrd. USD ausgewiesen.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Zoom Communications wird am 24.11.2025 gerechnet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Zoom Communications einen Gewinn von 5,85 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Zoom Communications-Aktie
Zoom-Aktie steigt deutlich: Zoom Communications verbucht mehr Umsatz - Gewinn unter Erwartungen
Ausblick: Zoom Communications gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Einer der letzten Tipps von Berkshire Hathaway-Vize Charlie Munger: Anleger haben es heute schwerer, reich zu werden - so klappt es trotzdem
Übrigens: Zoom Communications und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Zoom Communications
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zoom Communications
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com
Nachrichten zu Zoom Communications
Analysen zu Zoom Communications
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.03.2022
|Zoom Video Communications Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.08.2021
|Zoom Video Communications Outperform
|RBC Capital Markets
|01.09.2020
|Zoom Video Communications Outperform
|RBC Capital Markets
|01.09.2020
|Zoom Video Communications overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.06.2020
|Zoom Video Communications overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.08.2021
|Zoom Video Communications Outperform
|RBC Capital Markets
|01.09.2020
|Zoom Video Communications Outperform
|RBC Capital Markets
|01.09.2020
|Zoom Video Communications overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.06.2020
|Zoom Video Communications overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.03.2022
|Zoom Video Communications Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.05.2019
|Zoom Video Communications Perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.06.2020
|Zoom Video Communications Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Zoom Communications nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen