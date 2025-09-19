DAX23.631 +0,4%ESt505.480 +0,7%Top 10 Crypto15,71 ±-0,0%Dow46.463 +0,2%Nas22.726 -0,3%Bitcoin95.792 +0,3%Euro1,1792 -0,1%Öl67,82 +1,9%Gold3.779 +0,9%
Profil
Aktie im Blick

23.09.25 16:10 Uhr
Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Anleger schicken Zoom Communications am Nachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Zoom Communications gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Zoom Communications-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 83,20 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zoom Communications
70,22 EUR -1,05 EUR -1,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 83,20 USD. Bei 82,92 USD markierte die Zoom Communications-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 83,66 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 54.758 Zoom Communications-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 92,78 USD. Dieser Kurs wurde am 26.11.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,51 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 64,41 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Zoom Communications-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Zoom Communications gewährte am 21.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,16 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,70 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,16 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,22 Mrd. USD ausgewiesen.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Zoom Communications wird am 24.11.2025 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Zoom Communications einen Gewinn von 5,85 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zoom Communications-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

Analysen zu Zoom Communications

DatumRatingAnalyst
01.03.2022Zoom Video Communications NeutralGoldman Sachs Group Inc.
31.08.2021Zoom Video Communications OutperformRBC Capital Markets
01.09.2020Zoom Video Communications OutperformRBC Capital Markets
01.09.2020Zoom Video Communications overweightJP Morgan Chase & Co.
03.06.2020Zoom Video Communications overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
31.08.2021Zoom Video Communications OutperformRBC Capital Markets
01.09.2020Zoom Video Communications OutperformRBC Capital Markets
01.09.2020Zoom Video Communications overweightJP Morgan Chase & Co.
03.06.2020Zoom Video Communications overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
01.03.2022Zoom Video Communications NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.05.2019Zoom Video Communications PerformOppenheimer & Co. Inc.
DatumRatingAnalyst
03.06.2020Zoom Video Communications SellGoldman Sachs Group Inc.

