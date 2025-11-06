DAX24.050 +0,4%Est505.669 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,36 +4,1%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.606 -0,9%Euro1,1514 +0,2%Öl63,76 +0,3%Gold3.988 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 EVOTEC 566480 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Tesla A1CX3T BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich höher - über 24.000er-Marke -- US-Börsen fest -- QUALCOMM, Arm, Snap, IonQ, AMC, Robinhood, Lucid, Novo Nordisk, BMW, Amazon, Rivian, Rüstungsaktien, AMD, DroneShield im Fokus
Top News
Ausblick: ConocoPhillips öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal Ausblick: ConocoPhillips öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF. Der weltweit erste ETF, der sich der europäischen Verteidigungsindustrie widmet. Entdecken Sie EUDF

Zurich legt in der Schaden- und Lebensversicherung zu

06.11.25 07:02 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Zurich Insurance AG (Zürich)
567,60 CHF 5,40 CHF 0,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Schweizer Versicherer Zurich (Zurich Insurance) bleibt auf Wachstumskurs. In den ersten neun Monaten hat der Konzern in der Schaden- und Unfallversicherung (P&C) weiter zugelegt und in der Lebensversicherung mehr Neugeschäft verbucht als noch in der Vorjahresperiode.

Wer­bung

Von Januar bis September sind die Bruttoprämien in der P&C-Sparte um 8 Prozent auf 38,9 Milliarden US-Dollar angestiegen, wie Zurich am Donnerstag mitteilte. Der Versicherungsumsatz nahm im Berichtszeitraum ebenfalls um 8 Prozent auf 35,8 Milliarden zu.

In der Lebensversicherung steht im Neunmonatsbericht das Neugeschäft im Fokus: Dabei lag der Barwert der Prämien aus dem Neugeschäft mit 14,7 Milliarden Dollar um 16 Prozent über Vorjahr.

Der US-Partner Farmers, für den die Zurich Dienstleistungen erbringt und dafür Gebühren einnimmt, ist in den ersten neun Monaten ebenfalls gewachsen. Die Prämieneinnahmen stiegen um 5 Prozent auf 22,6 Milliarden Dollar.

Wer­bung

Mit den vorgelegten Zahlen hat Zurich die Erwartungen der Analysten bei der P&C-Sparte übertroffen. Diese hatten im Vorfeld einen Versicherungsumsatz in Höhe von 37,7 Milliarden Dollar erwartet. Die Leben-Neugeschäftsprämien hatten sie mit 15,0 Milliarden etwas höher erwartet. Angaben zu den Gewinnzahlen gibt der Konzern zu den ersten neun Monaten keine ab.

Derweil blieben die Schäden aus Naturkatastrophen in den ersten neun Monaten deutlich unter dem Vorjahresniveau. Das sei auf eine Kombination aus weniger Ereignissen in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 und einer differenzierten Risikoselektion zurückzuführen, schreibt Zurich./tp/gab/AWP/zb

Ausgewählte Hebelprodukte auf Zurich Insurance

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zurich Insurance

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)

DatumRatingAnalyst
27.10.2025Zurich Insurance BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.10.2025Zurich Insurance Equal WeightBarclays Capital
17.10.2025Zurich Insurance UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.10.2025Zurich Insurance HoldJefferies & Company Inc.
23.09.2025Zurich Insurance HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
27.10.2025Zurich Insurance BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.07.2025Zurich Insurance BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.06.2025Zurich Insurance BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.05.2025Zurich Insurance BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.04.2025Zurich Insurance BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Zurich Insurance Equal WeightBarclays Capital
08.10.2025Zurich Insurance HoldJefferies & Company Inc.
23.09.2025Zurich Insurance HoldJefferies & Company Inc.
12.09.2025Zurich Insurance HoldJefferies & Company Inc.
04.09.2025Zurich Insurance Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
17.10.2025Zurich Insurance UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.09.2025Zurich Insurance UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Zurich Insurance VerkaufenDZ BANK
07.08.2025Zurich Insurance SellUBS AG
15.07.2025Zurich Insurance SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Zurich Insurance AG (Zürich) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen