DAX 23.863 -1,7%ESt50 5.609 -0,8%MSCI World 4.273 -0,5%Top 10 Crypto 14,37 -3,7%Nas 22.436 -0,6%Bitcoin 90.789 -1,7%Euro 1,1664 -0,2%Öl 61,02 %Gold 4.250 -1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 Plug Power A1JA81 HENSOLDT HAG000 thyssenkrupp 750000 Tesla A1CX3T Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sorge vor US-Kreditkrise: DAX unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street rot -- Conti übertrifft Erwartungen -- BYD, Novo Nordisk, Diginex, European Lithium, Gold, Bitcoin, NEL, HPE, Meta im Fokus
Top News
Airbus-Aktie: Großauftrag von IndiGo Airbus-Aktie: Großauftrag von IndiGo
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Zurich Insurance Aktie

Kaufen
Verkaufen
595,00 EUR -8,60 EUR -1,42 %
STU
554,60 CHF -4,20 CHF -0,75 %
SWX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 88,75 Mrd. EUR

KGV 15,11 Div. Rendite 5,20%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 579919

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0011075394

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ZFSVF

JP Morgan Chase & Co.

Zurich Insurance Underweight

17:26 Uhr
Zurich Insurance Underweight
Aktie in diesem Artikel
Zurich Insurance AG (Zürich)
595,00 EUR -8,60 EUR -1,42%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zurich auf "Underweight" mit einem Kursziel von 500 Franken belassen. Vor den Neunmonatszahlen des Versicherers Anfang November passte Kamran M Hossain sein Bewertungsmodell am Freitag an. Seine Schätzungen erhöhte er etwas./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 15:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 15:25 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Zurich Gruppe Deutschland

Zusammenfassung: Zurich Insurance Underweight

Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
500,00 CHF
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
554,40 CHF		 Abst. Kursziel*:
-9,81%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
554,60 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,84%
Analyst Name:
Kamran M Hossain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
552,71 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)

17:26 Zurich Insurance Underweight JP Morgan Chase & Co.
08.10.25 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
23.09.25 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
12.09.25 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
04.09.25 Zurich Insurance Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)

TraderFox Ranglisten-Aktien Top 5 weltweite Dividendenstars - wo Stärke und Rendite zusammenkommen Top 5 weltweite Dividendenstars - wo Stärke und Rendite zusammenkommen
finanzen.net Gute Stimmung in Zürich: Am Nachmittag Pluszeichen im SMI
finanzen.net Börse Zürich: Anleger lassen SLI am Nachmittag steigen
finanzen.net Pluszeichen in Europa: STOXX 50 mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Gute Stimmung in Zürich: SMI am Donnerstagmittag in der Gewinnzone
finanzen.net SIX-Handel: SLI mittags mit Gewinnen
finanzen.net Gute Stimmung in Zürich: Zum Start des Donnerstagshandels Gewinne im SMI
finanzen.net Gute Stimmung in Zürich: SLI legt zum Handelsstart zu
finanzen.net Freundlicher Handel in Zürich: SMI beendet die Mittwochssitzung mit Gewinnen
PR Newswire Chubb, Zurich, National Indemnity Launch Excess Casualty Facility
EQS Group Zurich Resilience Solutions and GoImpact Capital Partners forge strategic alliance to bolster climate resilience across Asia Pacific
RSS Feed
Zurich Insurance AG (Zürich) zu myNews hinzufügen