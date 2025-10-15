Zurich Insurance Aktie
Marktkap. 88,75 Mrd. EURKGV 15,11 Div. Rendite 5,20%
WKN 579919
ISIN CH0011075394
Symbol ZFSVF
Zurich Insurance Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zurich auf "Underweight" mit einem Kursziel von 500 Franken belassen. Vor den Neunmonatszahlen des Versicherers Anfang November passte Kamran M Hossain sein Bewertungsmodell am Freitag an. Seine Schätzungen erhöhte er etwas./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 15:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 15:25 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Zurich Gruppe Deutschland
Zusammenfassung: Zurich Insurance Underweight
|Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
500,00 CHF
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
554,40 CHF
|Abst. Kursziel*:
-9,81%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
554,60 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-9,84%
|
Analyst Name:
Kamran M Hossain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
552,71 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|17:26
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.25
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|Zurich Insurance Equal Weight
|Barclays Capital
