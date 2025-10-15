JP Morgan Chase & Co.

Zurich Insurance Underweight

17:26 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zurich auf "Underweight" mit einem Kursziel von 500 Franken belassen. Vor den Neunmonatszahlen des Versicherers Anfang November passte Kamran M Hossain sein Bewertungsmodell am Freitag an. Seine Schätzungen erhöhte er etwas./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 15:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 15:25 / BST

