Darum zeigt sich der Euro kaum verändert - Pfund unter Druck

Am Vormittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1158 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Freitagabend. In der vergangenen Woche war der Euro mit der Hoffnung auf einen geregelten Austritt Großbritanniens aus der EU um mehr als ein Prozent gestiegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1144 Dollar festgesetzt.

Während sich der Euro stabil halten konnte, musste das britische Pfund einen Teil der Gewinne der Vorwoche abgeben. Nachdem der Kurs in der Nacht zum Montag zeitweise bis auf 1,2875 Dollar gefallen war, konnte sich das Pfund zuletzt aber wieder etwas erholen und wurde bei 1,2932 Dollar gehandelt.

Das Tauziehen um einen geregelten Brexit bleibt ein bestimmendes Thema am Devisenmarkt. Im Verlauf des Tages wird das britische Parlament möglicherweise über das zwischen Premierminister Boris Johnson und der EU ausgehandelte Brexit-Abkommen abstimmen. Die Entscheidung darüber will Parlamentspräsident John Bercow am späten Nachmittag im Unterhaus in London bekanntgeben. Gibt er den Weg dafür frei, könnten die Abgeordneten noch am selben Tag abstimmen.

Nach Einschätzung des Devisenexperten Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank ist die Gefahr eines unmittelbar bevorstehenden harten Brexit erstmal gebannt. Eine schnelle Lösung im "Brexit-Theater" wird von Leuchtmann aber auch als "eher unwahrscheinlich" bezeichnet. Sollte das Brexit-Abkommen im Parlament keine Mehrheit bekommen, sei mit einer Verlängerung des Auftrittsdatum über den 31. Oktober hinaus zu rechnen, sagte Leuchtmann.

FRANKFURT (dpa-AFX)

