Darum fällt der Euro unter 1,22 US-Dollar - Britisches Pfund weiter unter Druck

Heute im Fokus

DAX gibt deutlich nach -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Corona-Impfstoff von Moderna erhält US-Notfallzulassung -- Einigung auf weiteres gewaltiges US-Corona-Konjunkturpaket -- RWE im Fokus

Morgan Stanley Infrastructure Partners übernimmt Tele Columbus. Tesla-Aktie ab heute im viel beachteten S&P 500. Royal Dutch Shell nimmt mit Anteilsverkauf 2,5 Mrd Dollar ein. Auch Microsoft will eigene Computerchips bauen. Deutsche Euroshop stellt Wiederaufnahme der Dividendenzahlung in Aussicht. Ford-Betriebsrat sieht Sparprogramm erfüllt: 4900 Jobs abgebaut. Behörde: Überprüfung von Astrazeneca-Impfstoff dauert an.