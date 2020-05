Devisen: Euro hält sich klar über 1,09 US-Dollar

FRANKFURT/LONDON (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Donnerstag klar über der Marke von 1,09 US-Dollar gehalten. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am Morgen 1,9545 US-Dollar und damit nur etwas weniger als in der Nacht. Am Mittwoch war der Euro zeitweise sogar bis an die Marke von 1,10 Dollar geklettert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,0958 Dollar festgesetzt.

Marktteilnehmer führten die jüngsten Kursgewinne des Euro vor allem auf einen schwächeren Dollar zurück. Die US-Währung gab gegenüber vielen anderen Devisen nach. Ausschlaggebend war die insgesamt gute Stimmung an den Aktienbörsen am Vortag, die den Dollar als weltweite Reservewährung weniger lukrativ erscheinen ließ. An diesem Donnerstag wird erneut mit Spannung auf neue Arbeitsmarktdaten aus den USA geblickt, die am Nachmittag veröffentlicht werden./jha/