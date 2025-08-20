DAX24.346 +0,1%ESt505.454 +0,4%Top 10 Crypto15,97 +0,2%Dow44.912 -0,1%Nas21.630 ±0,0%Bitcoin98.450 -1,2%Euro1,1674 +0,1%Öl66,04 -0,6%Gold3.339 +0,3%
Devisen im Blick

Eurokurs wenig verändert nach Ukraine-Gipfel - die Gründe

19.08.25 08:38 Uhr
Darum bewegt sich der Euro zum US-Dollar kaum | finanzen.net

Nach den Kursverlusten zu Wochenbeginn hat sich der Kurs des Euro am Dienstag kaum bewegt.

Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,1660 US-Dollar gehandelt und damit auf dem Niveau vom Montagabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt auf 1,1673 Dollar festgesetzt.

Am Devisenmarkt richtet sich die Aufmerksamkeit weiter auf die diplomatischen Bemühungen zur Beendigung des Ukraine-Krieges. Es ist zwar noch kein Frieden in Sicht. Aber zum ersten Mal seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine vor fast dreieinhalb Jahren zeichnet sich ein umfassender Verhandlungsprozess mit allen Beteiligten ab.

Ob allerdings Russland von seinen Maximalforderungen Abstand nehmen werde, sei unklar, hieß es von den Experten der Dekabank. Sie bezogen sich ferner auf Äußerungen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, wonach von den von Europa bereitgestellten Geldern Waffen in den USA gekauft werden sollen. Diese Aussagen bestärkten den Eindruck, dass die finanzielle Unterstützung für die Ukraine durch die Europäische Union wohl zunehmen wird. Dies wiederum werde die Diskussion über gemeinsame Schuldenfinanzierung weiter schüren.

Bei dem am Donnerstag beginnenden Notenbanker-Treffen in Jackson Hole sei unterdessen der Auftritt des Fed-Chefs das Topereignis, fuhren die Fachleute der Dekabank fort. Jerome Powell dürfte zwar auf die US-Arbeitsmarktdaten vom Juli sowie auf die Revisionen älterer Jobdaten als Argumente für einen Richtungswechsel der US-Notenbank hinweisen, aber weiter die Unsicherheit mit Blick auf die Inflation betonen. Damit bleibe die Hürde für eine große Leitzinssenkung am 17. September um 0,5 Prozentpunkte hoch.

/la/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Carsten Reisinger / Shutterstock.com, filmfoto / Shutterstock.com