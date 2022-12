Darum gibt der Euro etwas nach

Werbung EUR/CNY und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short) Handeln Sie Währungspaare wie EUR/CNY mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Handeln Sie Währungspaare wie EUR/CNY mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Jetzt informieren 5 Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0455 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag etwas höher auf 1,0516 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte dürften die Marktteilnehmer unter anderem auf Produktionsdaten aus der deutschen Industrie achten. Die Zahlen werden am Morgen veröffentlicht und geben einen Hinweis auf den Zustand des wichtigen Wirtschaftsbereichs. Darüber hinaus werden in der Eurozone Wachstumszahlen für das Sommerquartal veröffentlicht. Es handelt sich jedoch nur um Detaildaten aus einer dritten Schätzung.

