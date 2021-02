Warum der Euro unter 1,21 US-Dollar rutscht

Devisen in diesem Artikel EUR/USD 1,2128

0,0041% Charts

News

Werbung Jetzt Devisen mit bis zu Hebel 30 handeln Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Nach besser als erwartet ausgefallene Daten zum ifo-Geschäftsklima erholte sich die Gemeinschaftswährung am Vormittag etwas. Der Euro wurde zuletzt bei 1,2109 US-Dollar gehandelt und damit etwas niedriger als am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,2139 Dollar festgesetzt.

Das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer stieg im Februar überraschend stark auf 92,4 Punkte, während Volkswirte im Mittel 90,5 Zähler erwartet hatten. "Die deutsche Wirtschaft zeigt sich trotz Lockdown robust, vor allem wegen der starken Industriekonjunktur", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest die Daten.

An den Finanzmärkten bleibt die Entwicklung der Renditen von Staatsanleihen nach wie vor ein bestimmendes Thema und überlagert ein Stück weit die Konjunktursignale. In den USA stieg die Rendite in der Laufzeit von zehn Jahren zuletzt bis auf 1,38 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit etwa einem Jahr. Steigende US-Renditen locken mehr Kapital in die USA, was den US-Dollar tendenziell stützt und den Euro im Gegenzug belastet.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: elen studio / Shutterstock.com, Maryna Pleshkun / Shutterstock.com