Krypto News: Blockchain-Adaption auf dem asiatischen Gamingmarkt

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Blockchaingames gewinnen in letzter Zeit eine immer größere Bedeutung unter den Kryptowährungen. Denn sie haben im Januar laut den Angaben von DappRader fast die Hälfte aller Blockchaintransaktionen ausgemacht. Dabei bietet sich insbesondere auf dem asiatischen Markt ein besonders großes Potenzial. Warum dies so ist und welche namhaften Unternehmen sich bereits jetzt schon mit der Entwicklung eigener Blockchaingames beschäftigen, soll nun im Folgenden näher vorgestellt werden.

Asiatischer Gamingmarkt hervorragenden für Blockchaingames geeignet

In Asien leben mit 4,73 Mrd. Menschen nicht nur die meisten Einwohner, sondern es ist auch der Hotspot für das Gaming. Denn in dieser Region genießen Videospiele eine große Beliebtheit, weshalb es sich um den weltweit größten Spielemarkt handelt. So kommen 46 % aller Spieler aus Asien, während es in Europa nur 22 %, Lateinamerika 13 % und Nordamerika nur 9 % sind.

Dabei erzielte der asiatisch-pazifische Raum laut Angaben von Statista im Jahr 2022 insgesamt 40 % der Gesamteinnahmen des Gamingmarktes in einem Umfang in Höhe von 87,9 Mrd. US-Dollar. Zudem konnte diese Region von 2015 auf 2022 um insgesamt 103,94 % oder fast 13 % jährlich wachsen. Dies entspricht nach Lateinamerika mit 110 % dem zweitgrößten Wachstum von allen Regionen, gefolgt von den USA mit 103,36 %.

Jetzt in legendäres Play-to-Earn-Projekt investieren!

Welche Gaming-Genres haben das größte Potenzial in Asien?

Im Unterschied zu den USA sind in Asien jedoch Rollenspiele besonders beliebt, während es in den Vereinigten Staaten von Amerika Action und andere Genres sind. So wurden in China, Südostasien, Japan und Südkorea mindestens 22 % bis 58 % der Umsätze des Jahres 2019 mit Rollenspielen erzielt, während es in den USA laut Statista gerade einmal nur 10 % im Jahr 2014 waren.

Das Genre Rollenspiele ist dabei prädestiniert für die Blockchaingames. Denn in diesem Bereich können die Eigentumsrechte für die wertvollen In-Game-Objekte wie andere Vermögenswerte gehandelt werden. Zudem werden in ihnen auch Belohnungssysteme verwendet, welche die Anwender für ihre spielerischen Leistungen belohnt sowie an dem Erfolg der Games beteiligt.

Aber auch die Gelegenheitsspiele sind von größerer Relevanz. Denn sie setzen nur geringe Anforderungen an die Hardware, weshalb sie in Asien besonders gefragt waren. Aufgrund der geringen Hardwarevoraussetzungen lassen sie sich ebenso gut im Blockchainbereich verwenden, weil die Skalierbarkeit eine große Rolle spielt. Denn die bisherigen L1- und L2-Blockchains sind noch nicht ausreichend, um hochqualitative MMORPGs mit mehreren Millionen an Spielern zu unterstützen.

Jetzt in professionelles Sport-Metaversum investieren!

Erste namhafte asiatische Spieleentwickler widmen sich den Blockchaingames

Nach dem Erfolg von Web2-Gamingunternehmen wie Wemade in Korea, sind dann auch andere Spielentwickler aus der Region zur Nachahmung motiviert gewesen, wie Square Enix, Bandai Namco und Kakao Games. Nach Angaben von Coinmarketcap kommen dabei die asiatischen Gamingunternehmen auf 70 % der Top 100 nach Marktkapitalisierung.

Ein bedeutendes Beispiel ist der südkoreanische Spielentwickler Wemade. Dieser hat sich insbesondere mit MIR4 Global einen Namen gemacht. Zudem hat es auch seine eigene Layer-1-Blockchain WEMIX entwickelt. Somit konnten die auf dem Ökosystem entstanden Assets ebenfalls über eigene dezentrale Marktplätze gehandelt sowie weitere Einnahmen erzielt werden.

Es gibt aber auch einige traditionelle Web2-Spielentwickler, welche stattdessen die Infrastruktur anderer Ökosysteme verwenden. Eines dieser Beispiele ist das südkoreanische Kakao Games, das die Bora-Kette auf Klaytn aufbaut.

Ein weiterer Spielentwickler ist Netmarble, welches das Gelegenheitsbrettspiel Modoo Marble um Blockchainelemente ergänzt. Zudem plant es auch das blockchainbasierte MMORPG RF Project.

In Japan sticht vor allem Square Enix heraus, welches die Spielreihe Final Fantasy entwickelt. Das Spieleunternehmen hat in einer Presseveröffentlichung bekannt gegeben, dass Blockchaingames zu einem der wichtigsten Ziele des Unternehmens geworden sind. Das erste dieser Art mit dem Namen Symbiogenesis soll dabei bereits bis Mitte des Jahres 2023 erscheinen.

Zudem sind große Spielentwickler wie SEGA und Bandai Namco als Validerer in dem Oasis Network tätig. Ebenso investiert Bandai Namco in Blockchain-Start-ups wie Gangbusters Ltd, um weiter Fuß in Bereich der Blockchaingames zu fassen.

Jetzt alternativ in Gamifizierung des Sports investieren!

Investmentmöglichgleichen im Bereich des Blockchaingamings

Im Folgenden finden sich einige neue Investmentmöglichkeiten im Bereich des Blockchaingamings:

Fight Out (FGHT)

Bei Fight Out handelt es sich um ein Sport-Metaversum, welches mithilfe der Gamifizierung und nächsten digitalen Revolution des Sports diesen in das neue Zeitalter des Web3 befördern will. Dabei können die Nutzer sich mit Gleichgesinnten auf der ganzen Welt austauschen und gegen sie in Herausforderungen, Duellen und Turnieren antreten, um sich Belohnungen über Move-to-Earn zu verdienen. In diesem Zusammenhang werden im Gegensatz zu vergleichbaren Projekten jedoch unterschiedliche Disziplinen wie Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit, Technik und Cardio unterstützt. Zudem beinhaltet das von legendären Elitesportlern geleitete Projekt auch die modernsten Hightech-Fitnesscenter, welche erstmalig an das Metaversum angebunden werden.

Jetzt rechtzeitig in Digitalisierung des Sports investieren!

Tamadoge (TAMA)

Tamadoge ist ursprünglich in Anlehnung an das Kultspiel Tamagotchi aus den 1990er-Jahren entstanden. Dabei müssen sie Nutzer sich um Pflege, Zucht und Training ihres Shiba Inu Hundes kümmern, damit sich dieser in den Wettbewerben gegen andere Spieler behaupten kann, um somit Punkte für die Rangliste zu verdienen, welche wiederum mit Kryptowährungen belohnt werden. Allerdings hat das Team von Tamadoge seine Community in letzter Zeit durch Neueinstellungen von Personal sowie den Ausbau positiv überrascht. So beinhaltet Tamadoge nun auch eine Gamingplattform mit Gelegenheitsspielen, wobei diese noch durch eine Vielzahl andere 3D- und VR-Spiele ergänzt werden sollen.

Jetzt frühzeitig in VR-Kryptogamingplattform investieren!

RobotEra (TARO)

In RobotEra sollen die Nutzer innerhalb eines Sandbox-Metaverse die Welt ganz nach ihren Vorstellungen gestalten können. Dafür werden den Anwendern kostenlose Tools bereitgestellt, mit denen selbst Anfänger schnell und leicht eigene Spielobjekte in Form von NFTs entwickeln sowie monetarisieren können. Dafür wird ihnen ein komplexer NFT-Wirtschaftskreislauf geboten, in welchen sie durch Handel, Entwicklung, Vermietung, Eintrittsgelder und Ressourcenförderung ein Einkommen erwirtschaften können. Zudem soll es sich um eine unerschöpfliche virtuelle Welt handeln, in welcher Spiele, Events, Meetings, Onlinearbeit, virtueller Tourismus, Kunstgalerien, Onlinehandel und vieles zur Verfügung stehen.

Jetzt in vielseitiges VR-Metaverse investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 16 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 7 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de und Coincierge.