Bitcoin, Ethereum, Tether & Co: Das Comeback der Kryptowährungen in der Krise

Kein Apple Pay oder Google Pay, keine Kreditkarten von Visa und MasterCard mehr, dafür Probleme beim Abheben von Bargeld - und selbst wenn der Geldautomat noch etwas ausspuckt, ist es ein Drittel weniger Wert als noch in der Vorwoche. Die Sanktionen des Westens als Reaktion auf Putins Angriffskrieg zielen auch auf die großen und kleinen Geldbörsen russischer Bürger ab. Kein Wunder, dass vor diesem Hintergrund das Interesse an Bitcoin und Co steigt. Auch in den umkämpften Gebieten der Ukraine sind Kryptowährungen gefragt - nicht zuletzt, weil die Regierung kürzlich explizit zu Spenden mittels Bitcoin, Ethereum und Tether aufgerufen hatte.

Das Narrativ von dezentralen, deflationären und transparenten Digitalwährungen als Krisenwährung erlebt dieser Tage weltweit ein Comeback und sorgt dafür, dass sich der Kryptomarkt von den globalen Aktienmärkten abkoppeln kann.

Während dort in den vergangenen Tagen teils heftige Verluste geschrieben wurden, hat der Bitcoin auf Wochensicht rund 15 Prozent an Wert gewonnen. Ausgehend vom Korrekturtief am vergangenen Donnerstag beläuft sich das Plus sogar auf fast 29 Prozent. Topgewinner unter den zehn größten Kryptowährungen nach Market Cap und an Trendstärke derzeit kaum zu überbieten ist Terra mit einem Wochenplus von 60 Prozent.

Bedenken, dass auch russische Konzerne und Oligarchen mithilfe von Kryptos im großen Stil die Sanktionen umgehen könnten, teilen Branchenexperten aktuell übrigens nicht. Dafür sei der Kryptomarkt nicht annähernd groß und liquide genug.

INVESTOR-INFO

Coinbase Satter Gewinnsprung Die jüngsten Quartalszahlen von Coinbase haben gezeigt, dass der Kryptobörsenbetreiber nicht zwangsläufig steigende Kurse braucht, damit die Gewinne sprudeln. Das turbulente Jahresende am Kryptomarkt hat dem Unternehmen ein Gewinnplus von 335 Prozent auf 771 Millionen Dollar beschert. Der Umsatz fiel mit 1,6 Milliarden Dollar mehr als dreimal so hoch aus wie vor einem Jahr. Unterstützt von den Zahlen und der positiven Stimmung bei Bitcoin und Co hat die Aktie zuletzt ebenfalls wieder zugelegt und den Abwärtstrend der letzten Monate verlassen. Sie notiert aber noch deutlich unter dem Ausgabepreis beim Börsengang im April 2021.

21Shares Terra ETP Topgewinner Terra Terra hat auf Wochensicht um satte 60 Prozent zugelegt und kann damit als erster Coin in den Top 10 eine positive Performance seit Jahresbeginn vorweisen. Neben dem freundlichen Marktumfeld hat Terra dabei auch von einem sogenannten "Token-Burn" profitiert - vereinfacht gesagt das Krypto-Äquivalent eines Aktienrückkaufs. Die schier unschlagbare Trendstärke lässt auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung hoffen. Anleger sollten sich aber bewusst sein, dass Terra wesentlich kleiner und volatiler als der Bitcoin ist. Wer nicht direkt über eine Kryptobörse, sondern über den ETP von 21Shares investiert, trägt zudem auch ein Emittentenrisiko.

