Quantencomputing mit KI und Blockchains: Die nächste Revolution?

Sie haben vielleicht schon die neuen KIs ausprobiert und denken sich, das ist bereits Hightech. Aber was wäre, wenn dies nur die Spitze des Eisbergs ist? Stellen Sie sich eine Welt vor, in der Quantencomputer innerhalb von Sekunden Berechnungen durchführen können, wofür die besten Supercomputer 72 Jahre benötigen. Eine Welt, in der künstliche Intelligenz und Quantenmechanik verschmelzen und von Blockchains abgesichert werden, um Probleme zu lösen, die bisher als unlösbar galten. Bleiben Sie jetzt dran, denn wir stehen an der Schwelle zur nächsten technologischen Revolution.

Quantencomputing bietet ein revolutionäres Potenzial

Das Quantencomputing ist keine futuristische Fantasie mehr, sondern ein wachsender Bereich der Informatik, der das Potenzial hat, unsere Welt für immer zu verändern.

Im Gegensatz zur klassischen Rechenleistung, die auf Bits basiert, nutzt das Quantencomputing Qubits. Diese ermöglichen echte Parallelität, indem sie mehrere Zustände gleichzeitig repräsentieren können.

Der Vorteil? Klassische Computer werden schnell von exponentiellen Berechnungen überfordert, insbesondere wenn es um enorme Mengen an heterogenen Daten geht. Hier kommen KI und maschinelles Lernen ins Spiel. Diese Technologien sind perfekte Kandidaten für die Quantenverarbeitung.

Der Status quo von Quantumcomputing und KI – Wo stehen wir heute?

Laure Le Bars, Forschungsprojektleiterin bei SAP und Präsidentin des European Quantum Industry Consortiums (QuIC) erwartet, dass bis 2030 eine allgemein nützliche Quantenmaschine entwickelt wird, aber es gibt noch erhebliche Herausforderungen in Bezug auf Hardware und Stabilität.

Im gleichen Zeitrahmen hat die künstliche Intelligenz (KI) beeindruckende Fortschritte gemacht. Modelle wie ChatGPT von OpenAI haben etwa die Textgenerierung und Analysefähigkeiten revolutioniert, während generative KI in beispielsweise der Bild-, Musik-, Code- und Videoerstellung neue Maßstäbe setzt.

Dabei haben KIs in vielen Bereichen Einzug gehalten, wie in Medizin, Forschung, Automobilindustrie, Finanzwesen, E-Commerce, Lieferkettenoptimierung, Energie, Bildung, Medien, Recht, Überwachung und Rüstungsindustrie.

Der wirkliche Engpass liegt derzeit weniger in der Software als in der Hardware. Auch wenn IBM kürzlich Schlagzeilen über den neue Quantencomputer mit 127 Qubit gemacht hat, sind diese Systeme aufgrund ihrer Fehleranfälligkeit bisher nicht ausgereift genug für den großflächigen Unternehmenseinsatz. Ähnliche Herausforderungen stehen der KI gegenüber, insbesondere wenn es um KI-Halluzinationen und Interpretation von komplexen Anweisungen geht.

Was passiert aber, wenn diese beiden disruptiven Technologien – Quantencomputing und KI – kombiniert werden? Einige Experten gehen davon aus, dass die Verschmelzung von Quantencomputing und KI exponentielle Fortschritte ermöglichen könnte. Wenn KI-Algorithmen auf Quantencomputern laufen könnten, wäre die Fähigkeit, riesige Mengen an heterogenen Daten schnell zu analysieren, ein gewaltiger Sprung nach vorn.

Die Anwendungsbereiche von Quantumcomputing mit KI

Quantencomputing verspricht nicht nur massive Geschwindigkeitssteigerungen, sondern auch völlig neue Anwendungsbereiche. Die Synergie zwischen Quantencomputing und KI hat das Potenzial, viele Branchen grundlegend zu verändern. So könnte Quantensimulation ideal für Klimamodelle sein, um Wetterereignisse auf Basis von Millionen von Variablen vorherzusagen.

In der wissenschaftlichen Forschung könnten Quantensimulationen dazu verwendet werden, molekulare Verhaltensmodelle zu entwickeln. Damit könnten Forscher schneller Prototypen testen und entwickeln. In einem solchen Kontext werden KI und Quantencomputing ein leistungsfähiges Duo bilden, um komplexe Herausforderungen wie den Klimawandel und Gesundheitsprobleme zu bewältigen. Aber auch in der Lieferkettensteuerung, im Finanzmanagement und bei Optimierungsproblemen können sie hilfreich sein.

Während die Vorteile verlockend sind, ist Vorsicht geboten. Die rasante Entwicklung in beiden Technologiebereichen wirft auch Fragen bezüglich Governance, Standardisierung und Ethik auf. Wie können wir sicherstellen, dass diese leistungsstarken Werkzeuge verantwortungsvoll eingesetzt werden? Und wie können Unternehmen und Regierungen den Zugang zu diesen Technologien demokratisieren, um eine breite gesellschaftliche Beteiligung zu ermöglichen?

Die Technologie ist faszinierend, aber es ist wichtig, sie im Kontext dessen zu sehen, was mit der klassischen Informatik heute nicht machbar ist. Laut Le Bars werden Quantencomputer nicht alles lösen und klassische Computer nicht vollständig ersetzen. Wir benötigen Hybridarchitekturen und schließlich eine Quantenverarbeitungseinheit neben der Zentraleinheit und der Grafikverarbeitungseinheit in unseren Computern.

Was kommt als Nächstes? Der Quantensprung in die Zukunft

Die Quantenrevolution entfaltet sich gerade. Auch wenn es noch zu früh ist, die Branchengewinner vorherzusagen, bereiten sich Führungskräfte darauf vor, den Quantensprung zu wagen. Es war wenigen Jahren noch ein wissenschaftlicher Traum, aber heute wird es immer realer und greifbarer. Die Marktchancen sind enorm, und es ist Zeit für Sie, sich auf diese spannende Reise vorzubereiten.

Bis zum Jahr 2030 könnten wir den Beginn einer Ära erleben, in der Quantencomputer in Kombination mit künstlicher Intelligenz nicht mehr nur Teil der wissenschaftlichen Diskussion sind, sondern greifbare Werkzeuge für Industrie und Forschung darstellen sowie den Menschen in vielen Bereichen ersetzen. Führende Organisationen wie der Europäische Quantenindustrieverband QuIC arbeiten bereits an einer branchenübergreifenden Bildung und an der Entwicklung von Standards, um diesen Übergang zu erleichtern.

Aber was bedeutet das für Investoren, Forscher oder Unternehmer? Jetzt ist der Zeitpunkt, sich tiefergehend mit diesen Technologien zu beschäftigen und zu überlegen, wie sie in Ihre langfristige Strategie passen könnten. Von der Finanzbranche bis zur Supply-Chain-Optimierung – die Anwendungsfelder sind so vielfältig wie vielversprechend.

Während wir bisher nicht genau sagen können, welche Unternehmen die klaren Gewinner in diesem aufstrebenden Sektor sein werden, ist klar, dass diejenigen, die jetzt in Bildung und Forschung investieren, einen entscheidenden Vorteil haben werden. Denn wie Laure Le Bars treffend bemerkt: „Was vor fünf Jahren noch ein wissenschaftlicher Traum war, wird immer realer und greifbarer.”

Weitere bahnbrechende Symbiose von KI und Blockchain

Die Integration von KI mit Blockchain-Technologie könnte eine weitere bahnbrechende Kombination sein. Beide könnten sich in einer Weise ergänzen, die das Beste aus beiden Welten hervorbringt.

So haben sich kürzlich die aufstrebende Blockchain Aptos und Microsoft zusammengeschlossen, um einen auf ChatGPT basierenden KI-Bot zu erschaffen. Dieser soll die Entwicklung von Blockchain-basierten Systemen optimieren, indem er die Entwickler der Smart Contracts unterstützt sowie Lösungsmöglichkeiten für unterschiedlichste Bereiche bietet.

Zudem kann laut IBM durch die Symbiose von KI und Blockchain die Herkunft der Daten verifiziert werden. Somit soll das Vertrauen in die Datenintegrität und die KI verbessert werden. Damit soll die Blockchain der KI besser verwertbare Erkenntnisse bereitstellen. Ebenso sollen Reibungen vermieden, die Verarbeitungsgeschwindigkeit optimiert und die Effizienz gesteigert werden.

Blockchains könnten aber auch für Transparenz und Sicherheit in KI-Anwendungen sorgen, indem sie sicherstellen, dass die Entscheidungsfindung der KI nachvollziehbar und unveränderbar ist. Ebenso könnten die Urheber für die Nutzung ihrer Daten kompensiert werden.

In der Gesundheitsbranche ermöglichen KI und Blockchain eine verbesserte Patientenversorgung und Datenschutz durch sichere, gemeinsame Nutzung von Patientendaten.

In der pharmazeutischen Industrie verbessern sie Transparenz und Erfolg von klinischen Studien durch intelligente Datenanalyse und dezentrale Organisation.

Im Finanzsektor und der Lieferkette ermöglichen sie schnellere Transaktionen und höhere Effizienz. Zudem bieten sie gleichzeitig neue Möglichkeiten für Transparenz , Sicherheit und Nachhaltigkeit.

The convergence between Bitcoin – and AI could transform the way companies organize, causing a collapse in costs and an explosion in productivity. I was blown away by the possibilities these brilliant entrepreneurs are creating. Look for this podcast on Thursday! https://t.co/kPW92CuhFQ — Cathie Wood (@CathieDWood) September 2, 2023

Cathie Wood, CEO von ARK Invest, ist optimistisch bezüglich der Konvergenz von KI und Bitcoin. Sie betont das transformative Potenzial und die positiven wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Technologien.

Zwei Projekte an der Schnittstelle zwischen KI und Blockchains sind in letzter Zeit mehrfach aufgefallen. Der neuartige KI-Marktplatz yPredict bietet für diverse Branchen wie den Finanzsektor fortschrittliche KI-Lösungen. Launchpad XYZ hingegen fasziniert die Investoren durch das fortschrittliche KI-Web3-Portal mit Analysemethoden, personalisierter Finanzberatung und bahnbrechender Web3-Wallet.

Fazit

Die Verbindung von Quantencomputing, KI und Blockchain ist mehr als nur eine interessante wissenschaftliche Idee; sie könnte die nächste große technologische Revolution sein. Doch während die Vorteile und Potenziale enorm sind, bleiben Herausforderungen in Bezug auf Hardware, Ethik und Zugänglichkeit. Für Investoren, Forscher und Unternehmer gilt: Wer sich jetzt mit diesen Technologien auseinandersetzt, könnte in einer sich rasant verändernden Zukunft die Nase vorn haben.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 17 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 8 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de, Coincierge.de und P2E-News.com.