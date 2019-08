Bitcoin scheitert an Widerstand - übernehmen jetzt die Bären das Ruder?

• Bitcoin scheitert an Widerstand• Bären könnten den Kurs weiter drücken• Erholung für Altcoins in Sicht

Scheitern am Widerstand bei 12.000 US-Dollar

In der vergangenen Woche befand sich der Bitcoin erneut in einem Aufwärtstrend und konnte teilweise kräftig zulegen - er profitierte von der unsicheren politischen Lage, die die weltweiten Märkte beunruhigt und das Vertrauen in Zentralbanken und die Aktienmärkte schmälerte. Diese Panik verursache außerdem einen Rückzug in Gold, US-Bonds und andere sichere Häfen. Der Bitcoin versuchte den Widerstand bei 12.000 US-Dollar nachhaltig zu erklimmen. Optimisten riefen schon den nächsten Bullenrun aus - Bitcoin-Experte und ehemaliger Wall Street-Händler Max Keiser sah die Ur-Kryptowährung bereits auf ihrem Weg zu 15.000 US-Dollar. Allerdings scheiterte der BTC an der wichtigen Marke und entfernt sich nun immer weiter von ihr. Zuletzt war der Bitcoin am 7. August knapp mehr wert als 12.000 US-Dollar.

Kommt nun der Fall?

An der Marke bei 12.000 US-Dollar scheiterte das Krypto-Gold während seiner Aufwärtsbewegung mehrfach. Inzwischen sieht sich der Bitcoin einem relativ hohen Verkaufsdruck ausgesetzt. - Bitcoin handeln mit Plus 500 - so geht’s. 80.6% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld. - Seit dem 10. August geht er merklich bergab. Zuletzt fiel die digitale Münze sogar unter 10.000 US-Dollar und rangiert derzeit bei um die 9.800 US-Dollar (Stand ist der 15. August). Mehrere Analysten gehen sogar davon aus, dass er um weitere 500 US-Dollar sinken könnte. Als Anlass sehen die Experten das Scheitern an dem zu starken Widerstand, von welchem der Coin in jüngster Vergangenheit mehrfach abprallte.

Auf Twitter erklärte die Krypto-Analytikerin The Cryptomist, dass Bullen einen Schlusskurs von 11.360 US-Dollar bräuchten. Davon hat sich die digitale Währung allerdings innerhalb kurzer Zeit über sieben Prozent entfernt - es sei eher unwahrscheinlich, dass es erstmal wieder in diese Richtung geht. Wahrscheinlicher ist, dass der Wert des Bitcoin erst einmal weiter abnimmt. Bei 10.060 US-Dollar hatte sie die nächste Unterstützung gesehen, allerdings fiel der Bitcoin bereits auf zuletzt 9.860 US-Dollar.

$Btc



Bulls need a close above 11360 which I will be surprised to see

Weekly pennant present with support at 10060 region

Potential rising wedge present on smaller time frames



I suspect a drop before close today



Trade safe loveys pic.twitter.com/cY9ps0uDAv - The Cryptomist (@TheCryptomist) 11. August 2019

Der aktuelle Kursrutsch beim Bitcoin hält sich allerdings noch in Grenzen - denn im Jahresverlauf hat das Krypto-Gold bis zuletzt um die 163 Prozent hinzugewonnen. Und bei Coincierge wird vermutet, dass der Wertrückgang einen positiven Effekt haben könnte: Denn während der Bitcoin in der zwischenzeitlich starken Phase zulegte, litten einige Altcoins - diese dürften nun wieder etwas mehr Aufmerksamkeit finden und sich erholen. Bleibt abzuwarten, wie weit es für den Bitcoin in den kommenden Tagen weiter bergab geht und ob tatsächlich die Bären das Ruder übernommen haben.

