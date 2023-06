Euro Dollar Kurs: Darum gewinnt der Euro deutlich gegenüber dem US-Dollar

Märkte im Entspannungsmodus: So lässt sich davon profitieren

Heute im Fokus

Deutsche Bank-Personalchef geht - Nachfolge unbekannt. Novartis verkauft Augenmedikament für Milliardensumme weiter. Ford findet Käufer für Werk in Saarlouis. Deutsche Bank: Verlegung von Kundendaten der Postbank bald abgeschlossen. Mercedes mit großem Rückruf in den USA. Apple-Aktie an der NASDAQ mit neuem Rekordhoch.