Darum legt der Euro leicht zu

Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,2230 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,2212 Dollar festgesetzt.

Am Dienstag rückt die Unternehmensstimmung in Deutschland in den Mittelpunkt. In München veröffentlicht das ifo-Institut sein monatliches Geschäftsklima. Der Indikator gilt als richtungsweisend für die Entwicklung der Wirtschaft. Analysten gehen angesichts einer günstigeren Corona-Lage und einer fortschreitenden Impfkampagne von einer Stimmungsaufhellung aus.

/bgf/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Yingko / Shutterstock.com