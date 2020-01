Nach Kursanstieg: Wie geht es beim Bitcoin nun weiter?

• Bitcoin-Analyst in der Vergangenheit mit weitgehend zutreffender Prognose• Bitcoin könnte um rund 1.000 US-Dollar steigen• Weitere Analysten bullish für Bitcoin

Der Bitcoin konnte sich in der jüngsten Vergangenheit wieder etwas von seinen Verlusten erholen und vergangenen Freitag die Marke von 9.000 US-Dollar knacken. Doch wie geht es für den schwankungsanfälligen Coin nun weiter?

Bitcoin-Analyst Filb Filb verlautete erst kürzlich, dass der Bitcoin bei 9.555 US-Dollar einen Widerstand durchbrechen könnte, was einen Anstieg von rund zehn Prozent zum derzeitigen Kurs von 8.639,99 US-Dollar (Stand: 21. Januar 2020) bedeuten würde.

Doch Filb Filb hatte schon einmal Recht mit seiner Prognose: Wie coincierge.de berichtet, hatte er Ende September vergangenen Jahres ein Diagramm veröffentlicht, auf dem zu sehen war, dass der Bitcoin fast bis auf 10.000 US-Dollar hochschießt und dann wieder auf rund 6.000 US-Dollar zurückfällt.

Während sich andere aus der Branche teils über die Negativ-Prognose lustig machten, behielt Filb Filb mehr oder weniger Recht. - Bitcoin handeln mit Plus 500 - so geht’s. 76,4% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld. - Nachdem der Bitcoin im September die 10.000 US-Dollar-Marke nach oben durchbrach, fiel er bis Mitte Dezember auf rund 6.600 US-Dollar zurück.

Auch Dave the Wave sagte den Absturz des Bitcoins voraus, als andere Investoren von neuen Höchstkursen von 20.000 US-Dollar oder mehr sprachen. Doch inzwischen zeigt auch er sich wieder optimistischer: Laut seiner Analyse könnte der Bitcoin noch höher springen als bisher. Er hält einen Preis von 11.500 US-Dollar bis Mitte nächsten Monats für wahrscheinlich. Das würde sogar einen Anstieg von rund 33 Prozent zum genannten Kurs von 8.626,03 US-Dollar bedeuten.

Fundstrat-Analysten um Kryptobulle Tom Lee veröffentlichten kürzlich einen Krypto-Ausblick für 2020. Einen kleinen Einblick in diesen bot Lee in einem Beitrag auf Twitter.

We published our 2020 Crypto outlook and made the full report available for our clients.



- bottom line: financial markets tend to discount 1-3 months, and maybe 6 months (max). So highest probability is halvening not priced in



Cc: https://t.co/YRDQQ7TSzv $BTC #bitcoin #BTFD pic.twitter.com/i6sOIVQoc0