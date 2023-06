XDC Network Kursprognose: Ist die Rallye nachhaltig?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Das XDC Network ist den in vergangen sieben Tagen um beeindruckende 23,99 % gestiegen und führt mit diesem Wochenanstieg die Top 100 der Kryptowährungen an. Zwar ist der Coin schon seit Jahresbeginn gestiegen, jedoch sind die jüngsten Entwicklungen auf eine neue Partnerschaft zurückzuführen. Was das XDC Network genau ist, worum es sich bei der Partnerschaft genau handelt und wie die XDC Network Kursprognose aussieht, wird nun im folgenden Beitrag näher behandelt.

Was ist XDC Network?

Das XDC Network, ehemals als XinFin Network bekannt, ist eine CO₂-neutrale, Open-Source Layer-1-Blockchain, die kompatibel mit der Ethereum Virtual Machine (EVM) und dem globalen Finanznachrichtenstandard ISO 20022 ist.

Das Netzwerk bietet eine Plattform für die Entwicklung maßgeschneiderter Geschäftsanwendungen. Mit einer reichhaltigen Ressourcenbibliothek sollen den Entwicklern ein einfacher Übergang und eine effiziente Arbeit auf XDC Network ermöglicht werden.

Eine weitere bemerkenswerte Funktion des Netzwerks ist die Fähigkeit für Nutzer, ihre eigenen Token zu generieren, ohne dass Programmierkenntnisse erforderlich sind. Dieser Vorteil kann eine erhöhte Akzeptanzrate fördern. Ebenso bietet das XDC Network die Möglichkeit der Digitalisierung von Vermögenswerten.

Das XDC Network ist bekannt für seine äußerst kosteneffizienten Transaktionen von nur 0,0001 US-Dollar pro Vorgang, seine Blitztransaktionen, die innerhalb von zwei Sekunden abgeschlossen sind, und seine hohe Kapazität von über 2.000 Transaktionen pro Sekunde. Daher eignet es sich auch hervorragend für Mikrotransaktionen.

Hinter dem XDC Network stehen zwei wichtige Personen: Ritesh Kakkad, der maßgeblich an der Entwicklung der ersten zugelassenen Blockchain für ein Konsortium der renommiertesten Banken Asiens beteiligt war, und André Casterman, 20 Jahre Mitarbeiter bei SWIFT, dem führenden internationalen Bankenkommunikationsdienst.

Casterman hat entscheidend an verschiedensten technologischen Innovationen gearbeitet, die sich auf Interbanken- und Unternehmenszahlungen, Corporate Treasury und Handelsfinanzierung beziehen. Zudem war er verantwortlich für die Schaffung des ersten digitalen Handelsabwicklungsinstruments für die Internationale Handelskammer.

Was hat den XDC Network Kurs in letzter Zeit bewegt?

Banking Powerhouse SBI Commits to Empowering XDC, Expanding XDC Network's Footprint in Japan



Read here: https://t.co/5yDK3GXZuE



We're thrilled to expand our ecosystem in Japan through this strategic partnership with @sbivc_official . Together, we'll revolutionize trade… — XinFin (@XinFin_Official) May 31, 2023

Die Partnerschaft zwischen dem XDC Network und einer Tochtergesellschaft der SBI Holdings stellt einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung des XDC Networks dar. Die SBI Holdings ist ein bedeutender Akteur in der Finanzwelt und bekannt für ihre innovativen Ansätze in den Bereichen Fintech, Blockchain und Quantencomputer. Ihre Unterstützung stärkt das XDC Network und erhöht dessen Sichtbarkeit und Glaubwürdigkeit.

Die Entscheidung der SBI-Tochtergesellschaft, sich mit dem XDC Network zu verbünden, ist ein starkes Zeichen für das Vertrauen in die Technologie und das Potenzial des XDC Networks. Dabei wird der XDC Token nun von der Kryptobörse aufgenommen und dem japanischen Markt zugänglich gemacht.

Die Partnerschaft mit einer etablierten und respektierten Institution wie der SBI-Tochtergesellschaft unterstreicht die Relevanz und Wichtigkeit des XDC Networks im sich ständig weiterentwickelnden Krypto-Ökosystem.

Zudem bietet die Partnerschaft eine Plattform für das XDC Network, um seine Präsenz auf globaler Ebene auszubauen und weitere institutionelle Investoren anzulocken. Diese Zusammenarbeit könnte die Tür für zukünftige Partnerschaften mit anderen großen Institutionen öffnen und so die Rolle des XDC Networks im globalen Finanzsystem stärken.

Schließlich trägt die Partnerschaft mit der SBI-Tochtergesellschaft dazu bei, das Vertrauen der Anleger in das XDC Network zu stärken. In einem Markt, der oft von Spekulationen und Unsicherheit geprägt ist, bietet diese Art von Partnerschaft eine gewisse Sicherheit. Sie bestätigt die langfristige Vision und Strategie des XDC Networks und gibt Anlegern mehr Sicherheit, dass sie in ein solides und zukunftsträchtiges Projekt investieren.

Dennoch hält der Optimismus von neuen Listungen meist nur für kurze Zeit an. Daher könnte es gefährlich werden, nun auf einen fahrenden Zug aufzuspringen, welcher vielleicht noch zwei Tage an Momentum hat.

XDC Network Kursprognose 2023

Innerhalb der letzten 3 Monate konnte XDC Network von Platz 97 auf Platz 75 der größten Kryptowährungen aufsteigen. Dabei hat sich die Marktkapitalisierung ebenfalls von 405,4 Mio. $ auf 529,6 Mio. $ um 30,64 % gesteigert. Von den insgesamt 37.705.012.698,75 XDC Token befinden sich jedoch erst 36,71 % im Umlauf, weshalb noch mit einer hohen Inflation gerechnet werden muss. Diese beträgt dabei nach Angaben von Messari.io aktuell 12,47 % pro Jahr und ist somit sogar höher als beim Euro.

Noch notiert XDC 80,41 % unter dem Allzeithoch vom 22. August des Jahres 2022. Seit Jahresbeginn konnte der Token jedoch um 51,71 % zulegen, wobei es beim Jahreshoch sogar 78,89 % waren. Seitdem hat jedoch eine Korrektur bis auf 0,03033 $ eingesetzt, von welcher sich der Kurs seit dem 31. Mai sprunghaft erholt hat. So konnte der XDC allein am gestrigen Tage um 17,46 % ansteigen. Seit dem Tief vor wenigen Tagen waren am Tageshoch heute sogar zeitweise bis zu 38,06 %.

Aber auch das Handelsvolumen ist sprunghaft um 401,06 % von 1,88 Mio. $ auf 9,42 Mio. $ angestiegen. Dabei hat es ein Niveau erreicht, welches zuletzt Ende März erreicht wurde, bevor XDC noch weitergeklettert ist. Dennoch liegt es im Verhältnis zum Allzeithoch bei 36,84 Mio. $ 74,43 % niedriger.

Nun wurde die Marke von 0,03785 $ sprunghaft durchbrochen, wobei der Kurs nun an das Niveau verteidigen muss. Sollte der Tagesschlusskurs darüber liegen, so könnte die Rallye noch weiter gehen. Dennoch sind vorerst Korrekturen bis an den vertikalen Widerstand möglich. Für die Bullen befinden sich die nächsten wichtigen Widerstände bei 0,03956, 0,04534 und 0,0497 $. Auf der Unterseite gibt es hingegen Unterstützung bei 0,03509, 0,03192 und 0,03045 $.

Wall Street Memes ($WSM): Der neue Star unter den Memecoins

Mit einem vielversprechenden Start betritt Wall Street Memes als König der Memecoins und Robin Hood der Kryptowährungen den Markt. Mit Wurzeln in der aktivistischen Kleinanleger-Community WallStreetBets, die dafür bekannt ist, die Finanzmärkte durch gemeinsame Aktionen zu beeinflussen, strebt Wall Street Memes an, auf die Ungerechtigkeiten von Marktmanipulationen durch Finanzinstitute und Politik aufmerksam zu machen. Inspiriert vom Memecoin-Kult, hinterfragt WSM auf sarkastische Weise den Wert traditioneller, inflationärer Fiatwährungen, die als eine Art Ponzi-Schema dienen, das die Wohlhabenden bereichert und die Armen verarmt. WSM zielt dabei darauf ab, die Macht des Geldes an die Allgemeinheit zurückzugeben.

DeeLance ($DLANCE): Innovatives Business-Metaverse

DeeLance will mit seinem Business-Ökosystem die Produktivität für Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf ein neues Niveau bringen. Das Angebot umfasst innovative Funktionen wie ein einzigartiges Business-Metaverse, das die Verbundenheit und Effizienz eines Büros trotz räumlicher Entfernung sicherstellt und sogar noch verbessern kann. In dieser futuristischen Arbeitsumgebung stehen verschiedene Optionen zur Verfügung, wie Bewerbungsgespräche, Teamarbeit, interaktives Lernen, Messen und vieles mehr. Ein integraler Bestandteil von DeeLance ist der dezentrale Freelancer-Marktplatz, der durch die Beseitigung von Mittelsmännern niedrigste Gebühren und höchste Effizienz verspricht. Ergänzt wird er durch hochmoderne NFTs, die für Sicherheit und Transparenz sorgen sowie verschiedene unter anderem Immobilien-Fragmentierungen einsetzen lassen.

Ecoterra ($ECOTERRA): Die preisgekrönte Recycling-Revolution

Angesichts der drohenden Umwelt- und Klimakrisen hat Ecoterra ein innovatives Recycle-to-Earn-System eingeführt. Dieses einzigartige Ökosystem belohnt Nutzer für das Recycling ihres Hausmülls mit Kryptowährungen. Denn Anwender können ihren Müll einfach in Rückgabegeräten in Partner-Supermärkten wie Delhaize (Lion) abgeben. Das System akzeptiert derzeit eine wachsende Anzahl internationaler Marken wie beispielsweise Coca Cola, Vittel und Heineken. Die recycelten Materialien werden auf einem internen Marktplatz zwischen Recyclingunternehmen und Produzenten gehandelt. Überdies ermöglicht Ecoterra den Handel mit zertifizierten CO₂-Emissionsgutschriften und bietet ein Profil zur Verfolgung nachhaltiger Leistungen an.

