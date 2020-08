iPhone ohne PIN entsperren trotz Maske: Diese Möglichkeiten gibt es

Wer sein iPhone besonders gut vor Diebstahl und Missbrauch schützen will, greift gerne mal zur Entsperrungsmethode "Face ID". Das war auch kein Problem - bis es COVID-19 und die damit geltenden Regelungen zum Tragen eines Mund- und Nasenschutzes gab.

Face ID erkennt den User nicht mehr

Denn mit einem Mund- und Nasenschutz, der einen Großteil Ihres Gesichtes verdeckt, kann Face ID Sie nicht mehr identifizieren. Bis vor nicht allzu langer Zeit musste ein iPhone-User ganze fünfmal Face ID ausprobieren, bis das Entsperren des Apple-Geräts etwas umständlicher per Passwort oder PIN möglich war.

Um diesen Vorgang für genervte iPhone-User in Bussen und Bahnen - wo das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes Pflicht ist - zu beschleunigen, gab es im Mai das neue Update iOS 13.5: Die Passwort- oder PIN-Eingabe ist für Face ID-Nutzer schon nach dem ersten Fehlversuch möglich.

Metropolitan Transportation beschwert sich

Dennoch wandte sich der Vorstandsvorsitz der New Yorker Metropolitan Transportation kürzlich in einem Brief an Apple-Chef Tim Cook. Trotz des neuen Updates zögen zu viele Fahrgäste ihre Maske zum Entsperren ihrer Apple-Geräte aus, so AP News: "Wir bitten Apple dringendst um die Bereitstellung neuer Technologien und Lösungen, die die Kunden in Zeiten von COVID-19 schützen."

In einer Antwort-Mail stimmte Apple offenbar einer Zusammenarbeit mit Metropolitan Transportation zu: "Es gibt für uns nichts Wichtigeres als die Gesundheit und Sicherheit unserer Kunden."

Alternativen zur Face ID

Da derlei Technologien und Lösungen allerdings offensichtlich noch nicht gefunden und den Kunden zur Verfügung gestellt wurden, müssen Sie als iPhone-User unterdessen mit Alternativen Vorlieb nehmen.

So beispielsweise mit der Methode, die in einem TikTok-Video erklärt wird und seit Ende Juni viral geht: Das Entsperren per Stimmeingabe, also per vorher in den Einstellungen festgelegtem Satz. Um einen Satz zu sagen, müssen Sie Ihre Maske nicht ausziehen, können Ihr Mobilgerät aber dennoch schneller als per PIN-Eingabe entsperren. Gehen Sie für die Festlegung der Stimmeingabe zunächst in die Einstellungen, und klicken Sie auf "neuen Befehl einrichten" - schon können Sie einen beliebigen Satz zu Ihrer neuen Entsperr-Methode per Stimmeingabe machen und gänzlich auf die PIN-Eingabe verzichten.

Eine andere Methode ist die per Fingerabdruck. Sie geht genauso schnell wie das Entsperren per Face ID. Festlegen können Sie das Entsperren per Touch ID ganz einfach: In den Einstellungen klicken Sie auf den Menüpunkt "Touch ID & Code", geben einmalig Ihre PIN ein und werden dann durch das Scannen Ihres Fingerabdrucks geleitet.

Es gibt also bereits unkomplizierte Alternativen zur Face ID - aber Achtung: Wählen Sie die Stimmeingabe, sollten Sie keinen allzu gewöhnlichen Satz wählen, sonst entsperren Sie Ihr iPhone möglicherweise unbeabsichtigt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Josh Edelson/AFP/Getty Images