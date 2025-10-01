DAX23.881 +0,6%ESt505.530 +0,4%Top 10 Crypto15,85 ±0,0%Dow46.398 +0,2%Nas22.660 +0,3%Bitcoin97.466 +0,3%Euro1,1761 +0,2%Öl66,21 -1,3%Gold3.864 +0,2%
Ölpreise etwas erholt

01.10.25 07:34 Uhr

LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Mittwochmorgen nach einem Rückgang über die vergangenen zwei Tage wieder etwas zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November kostete 66,33 US-Dollar. Das waren 30 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 27 Cent auf 62,64 Dollar.

Am Markt stehen weiterhin die jüngsten Spekulationen um eine mögliche Angebotserhöhung des Ölkartells Opec+ im Fokus. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte am Wochenende darüber berichtet. Aktuell kursieren widersprüchliche Meldungen darüber. An diesem Wochenende beraten einige Opec+-Mitglieder.

Vom "Shutdown" in den USA erwarten Experten zunächst keinen wesentlichen Einfluss auf den Ölmarkt./stk/jha/