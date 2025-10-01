DAX23.881 +0,6%ESt505.530 +0,4%Top 10 Crypto15,43 -0,3%Dow46.398 +0,2%Nas22.660 +0,3%Bitcoin97.126 ±-0,0%Euro1,1768 +0,3%Öl66,32 -1,1%Gold3.861 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Wolfspeed A41JEH RENK RENK73 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 HENSOLDT HAG000 Alibaba A117ME Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown: DAX vor zurückhaltendem Start -- Nikkei fällt - kein Handel in China -- VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025 -- Lithium Americas, QUALCOMM, Gold, BVB, AUTO1 im Fokus
Top News
Lithium Americas-Aktie hebt nach Kursverdopplung erneut ab: US-Regierung steigt ein Lithium Americas-Aktie hebt nach Kursverdopplung erneut ab: US-Regierung steigt ein
Trotz US-Shutdown: DAX dürfte den Oktober kaum verändert begrüßen Trotz US-Shutdown: DAX dürfte den Oktober kaum verändert begrüßen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Neue Höchststände

Gold legt Rekordlatte etwas höher - Preis zuletzt unverändert

01.10.25 07:28 Uhr
Gold erreicht frisches Rekordhoch - Markt zeigt Seitwärtsbewegung | finanzen.net

Der Goldpreis hat in der Nacht auf Mittwoch seinen Rekordwert etwas nach oben geschraubt.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Goldpreis
3.860,42 USD 1,91 USD 0,05%
News

Das Edelmetall hatte im frühen Handel pro Unze (etwa 31,1 Gramm) zeitweise fast 3.876 Dollar gekostet und damit so viel wie noch nie. Damit erklomm Gold den dritten Tag in Folge eine neue Höchstmarke - allerdings hat die Dynamik des Anstiegs deutlich nachgelassen. Der neue Rekord liegt lediglich vier Dollar über demjenigen von Dienstagmorgen.

Am Dienstag war der Goldpreis nach dem hohen Wert am Morgen im Handelsverlauf bis auf rund 3.800 Dollar gefallen, bevor wieder eine Erholung einsetzte. Mit zuletzt 3.865 Dollar kostete eine Feinunze am Mittwochmorgen etwas mehr als am Dienstagabend. Im Vergleich zum Ende vergangener Woche ist das ein Anstieg von etwas mehr als 100 Dollar oder knapp drei Prozent. Grund für das Plus in den vergangenen Tagen ist der "Shutdown" in den USA.

Die Aussicht auf diesen hatte die ohnehin schon anhaltende Goldpreis-Rally angeheizt. Die Nachricht über das Inkrafttreten des teilweisen Regierungsstillstands am Mittwochmorgen befeuerte die Rally erst mal nicht weiter. Gold verteuerte sich im bisherigen Jahresverlauf um etwas mehr als 47 Prozent. Das Edelmetall steuert damit auf den stärksten Jahresanstieg seit 1979 zu.

Gold legte seit Ende 2024 deutlich mehr als viele andere Anlageklassen zu. So verteuerte sich etwa der Bitcoin, die älteste und bekannteste Digitalwährung, seit Ende 2024 nur um etwas mehr als ein Fünftel. Der DAX, der Leitindex für den deutschen Aktienmarkt, konnte im bisherigen Jahresverlauf rund 19 Prozent zulegen.

In den vergangenen drei Jahren hat der Goldpreis um mehr als 130 Prozent angezogen, wobei geopolitische Risiken wie der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine die Flucht in den als vergleichsweise sicher eingeschätzten Anlagehafen verstärkt haben.

Hinzu kommen die aggressive Zollpolitik der US-Regierung sowie die Angriffe von US-Präsident Donald Trump gegen die US-Notenbank Fed, die Sorgen um die Unabhängigkeit der Notenbank verstärken.

/zb/stk

LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: ded pixto / Shutterstock.com, Netfalls - Remy Musser / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis