US-Shutdown im Blick

Die Ölpreise haben am Mittwochmorgen nach einem Rückgang über die vergangenen zwei Tage wieder etwas zugelegt.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November kostete 66,33 US-Dollar. Das waren 30 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 27 Cent auf 62,64 Dollar.

Am Markt stehen weiterhin die jüngsten Spekulationen um eine mögliche Angebotserhöhung des Ölkartells Opec+ im Fokus. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte am Wochenende darüber berichtet. Aktuell kursieren widersprüchliche Meldungen darüber. An diesem Wochenende beraten einige Opec+-Mitglieder.

Vom "Shutdown" in den USA erwarten Experten zunächst keinen wesentlichen Einfluss auf den Ölmarkt.

