DAX24.754 -0,1%Est506.003 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8400 -1,0%Nas23.255 -1,4%Bitcoin64.500 +0,8%Euro1,1809 -0,1%Öl67,72 -0,2%Gold5.055 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 PayPal A14R7U Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Palantir A2QA4J Infineon 623100 DroneShield A2DMAA Zalando ZAL111 BASF BASF11 Bayer BAY001 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabilisiert sich um Nulllinie -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Novo Nordisk: Umsatzrückgang erwartet -- Infineon schlägt Erwartungen -- Bayer, DroneShield, SAP, Nintendo, PayPal, Gold im Fokus
Top News
Ausblick: Wolfspeed stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor Ausblick: Wolfspeed stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
GSK-Aktie höher: Pharmakonzern schlägt sich besser als erwartet - Ziele bestätigt GSK-Aktie höher: Pharmakonzern schlägt sich besser als erwartet - Ziele bestätigt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Schwarzes Gold

Ölpreise steigen leicht - Das bewegt den Markt

04.02.26 10:06 Uhr
Warum die Ölpreise leicht steigen | finanzen.net

Die Ölpreise sind am Mittwoch weiter gestiegen. Im Vergleich zum Vortag hielten sich die Preisbewegungen aber in Grenzen.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
67,65 USD -0,17 USD -0,25%
News
Ölpreis (WTI)
63,45 USD 0,24 USD 0,38%
News

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete 67,64 US-Dollar. Das waren 31 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im März stieg um 37 Cent auf 63,58 Dollar.

Wer­bung

Am Vortag waren die Ölpreise jeweils mehr als einen Dollar je Barrel gestiegen, nachdem der Abschuss einer iranischen Überwachungsdrohne durch die USA bekannt geworden war. Trotz der angespannten Situation seien weiterhin Gespräche zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran geplant, machte eine US-Regierungssprecherin klar.

Darüber hinaus haben sich iranischen Schiffen in der für den Ölhandel wichtigen Straße von Hormus am Persischen Golf einem Ölanker unter US-Flagge genähert. Der Tanker sei während der Durchfahrt durch die Meerenge "belästigt" worden, teilte das US-Zentralkommando mit.

Die Zwischenfälle im Persischen Golf hätten deutlich gemacht, wie angespannt die Lage sei und wie schnell die Dinge unbeabsichtigt außer Kontrolle geraten könnten, sagte Experte Saul Kavonic vom australischen Finanzdienstleister MST Marquee. Er schätzte die geopolitische Risikoprämie für Ölpreise auf 5 bis 10 Dollar pro Barrel im Falle möglicher US-Angriffe auf den Iran.

Wer­bung

Gestützt wurden die Ölpreise auch durch die jüngste Entwicklung der Ölreserven in den USA. Der Interessenverband American Petroleum Institute (API) hatte in der vergangenen Woche einen Rückgang der Lagerbestände an Rohöl um 11,1 Millionen Barrel gemeldet. Ein Rückgang der Ölreserven in der größten Volkswirtschaft der Welt geben den Ölpreisen in der Regel Auftrieb. Die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung werden am Nachmittag erwartet.

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: 3Dsculptor / Shutterstock.com, ded pixto / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ölpreis