DAX24.263 -0,4%ESt505.462 -0,5%Top 10 Crypto15,83 -4,1%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin95.420 -1,5%Euro1,1697 -0,2%Öl67,88 +0,1%Gold3.362 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 RENK RENK73 Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 Palantir A2QA4J Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX verbucht Abschläge -- Hang Seng schließt stark -- Lufthansa ordnet sich wohl neu -- UniCredit erhöht direkten Commerzbank-Anteil -- Bayer, RWE, Lucid, Nordex, Orsted, Vestas, Rio Tinto im Fokus
Top News
Neuer Großaktionär: US-Regierung hält zehn Prozent an Intel - Intel-Aktie zieht an Neuer Großaktionär: US-Regierung hält zehn Prozent an Intel - Intel-Aktie zieht an
Bayer-Aktie im Anlegerfokus: Milliardenprozesse um PCB und Roundup belasten den Konzern Bayer-Aktie im Anlegerfokus: Milliardenprozesse um PCB und Roundup belasten den Konzern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
US-Zollpolitik im Blick

Ölpreise kaum verändert - die Gründe

25.08.25 09:58 Uhr
Warum sich die Ölpreise kaum bewegen | finanzen.net

Die Ölpreise haben sich am Montag wenig verändert.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
67,88 USD 0,09 USD 0,13%
News
Ölpreis (WTI)
63,94 USD 0,17 USD 0,27%
News

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete 67,69 US-Dollar. Das waren vier Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um drei Cent auf 63,63 Dollar.

Am Ölmarkt hielten die Notierungen damit jüngste Gewinne. Brent-Öl aus der Nordsee hatte sich in der vergangenen Woche um fast drei Prozent verteuert, nachdem die US-Ölreserven zuletzt gefallen waren. Sinkende Ölreserven in der größten Volkswirtschaft der Welt deuten auf ein knapperes Angebot an Rohöl hin und stützen in der Regel die Ölpreise.

Am Ölmarkt haben die Anleger weiter die Zollpolitik der USA im Blick. Am Mittwoch treten zusätzlichen US-Strafzölle von 25 Prozent gegen Indien in Kraft, weil das Land noch immer viel Öl aus Russland bezieht. Insgesamt werden damit dann 50 Prozent sein. "Aber diese Zölle scheinen die indischen Raffinerien nicht von Käufen russischen Öls abzuschrecken", heißt es in einer jüngste veröffentlichten Analyse der Commerzbank.

/jkr/la/mis

LONDON/NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: noomcpk / Shutterstock.com, Tjostheim / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ölpreis