Geplantes Sanktionspaket: Womöglich kein Transportverbot von russischem Öl

Um Ihre Erfolgschancen bei einem bestimmten Trade-Setup zu erhöhen, besteht eine der besten Möglichkeiten darin, das Fibonacci Cluster zu nutzen. Im Trading-Seminar heute um 18 Uhr zeigt Ihnen Stephan Arnold live, wie man Fibonacci Cluster erfolgreich beim Trading anwendet, und wirft mit Ihnen einen Blick in die Glaskugel.

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX freundlich -- Bayer mit Umsatz- und Gewinnplus -- Munich Re steigert Gewinn -- Evonik mit Milliarden-Investitionen -- Peloton, Corestate, Siltronic, Schaeffler im Fokus

Pfizer übernimmt Biohaven für 11,6 Milliarden Dollar. Haaland-Wechsel bei BVB zeichnet sich ab. Volkswagen Financial hält an Jahresprognose fest. Griechische Inflation steigt auf Rekordhöhe. Offenbar Interessenten für Holcims Indiengeschäft. Fraport mit höherem Verlust wegen Russland-Abschreibung. Erste Marder-Panzer laut Rheinmetall-Chef in drei Wochen fertig. Plug Power erleidet weiterhin Verluste.