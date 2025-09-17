DAX23.638 +1,2%ESt505.422 +1,0%Top 10 Crypto16,37 +0,3%Dow46.018 +0,6%Nas22.261 -0,3%Bitcoin99.085 +0,6%Euro1,1828 +0,1%Öl67,57 -0,5%Gold3.652 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T RENK RENK73 PUMA 696960 Alibaba A117ME thyssenkrupp 750000 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Leitzinssenkung der Fed: DAX zieht kräftig an -- Asiens Börsen uneinig -- Tesla will nach Problemen Türmechanismus ändern -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Plug Power, Roche, Kering im Fokus
Top News
DAX mit Kurssprung - Anleger greifen nach Fed-Entscheid zu - 41 DAX-Mitglieder für einen Tag DAX mit Kurssprung - Anleger greifen nach Fed-Entscheid zu - 41 DAX-Mitglieder für einen Tag
Roche-Aktie fester: Pharmakonzern kauft amerikanische 89bio für Milliardenbetrag Roche-Aktie fester: Pharmakonzern kauft amerikanische 89bio für Milliardenbetrag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Tesla - Dynamischer Ausbruch …

18.09.25 09:30 Uhr

Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich



Dynamischer Ausbruch …

… und ein Lehrbuchbeispiel für ein aktives Money Management, wenn ein Trade ins Laufen kommt. So lässt sich die charttechnische Situation der Tesla-Aktie derzeit treffend zusammenfassen. Doch der Reihe nach: Der zuletzt diskutierte Vola-Impuls bzw. die „bullishe“ Auflösung des vorliegenden Dreiecksmusters haben ihre Wirkung auf das Papier nicht verfehlt (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 10. und 15. September). Das zwischenzeitlich aufgestaute Bewegungspotenzial entlädt sich nun erwartungsgemäß auf der Oberseite, sodass der Titel auf dem besten Weg ist, das Anschlusspotenzial – abgeleitet aus der o. g. Dreiecksformation – von rund 90 USD unmittelbar abzuarbeiten. Das entsprechende Kursziel von 445 USD reicht aus, um das bisherige Jahreshoch vom Januar bei 439,74 USD anzusteuern. Danach rückt das historische Rekordlevel (488,50 USD) zumindest wieder auf die Agenda. Aber auch in Sachen „Stopp-Management“ bietet der aktuelle Kursverlauf eine echte Orientierungshilfe. So dient das obere Bollinger Band (akt. bei 417,94 USD) in Zukunft als eine erste Unterstützung. Charttechnisch viel wichtiger sind aber die auf dem Weg nach Norden gerissenen Aufwärtskurslücken (402,44 USD zu 396,61 USD bzw. 370,24 USD zu 368,99 USD).

Tesla (Daily)

Chart Tesla
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Tesla

Chart Tesla
Quelle: LSEG, tradesignal²



Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?


Kostenlos abonnieren



Wichtige Hinweise
Werbehinweise

HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de

2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.

Nachrichten zu Tesla

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
05.09.2025Tesla SellUBS AG
29.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
28.07.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
24.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
09.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
02.07.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
26.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025Tesla NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
18.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
05.05.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
05.09.2025Tesla SellUBS AG
28.07.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.07.2025Tesla VerkaufenDZ BANK
24.07.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025Tesla SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesla nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen