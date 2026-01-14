DAX25.314 -0,4%Est506.018 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,73 -1,0%Nas23.710 -0,1%Bitcoin81.439 -0,5%Euro1,1646 ±0,0%Öl66,23 +1,2%Gold4.637 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Infineon 623100 Lufthansa 823212 SAP 716460 Allianz 840400 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- NVIDIA: Exportgenehmigung für China & Milliardendeal mit Eli Lilly -- Gold und Silber mit neuen Rekorden -- Lufthansa, Krypto, Bayer, Alibaba, Moderna im Fokus
Top News
Ausblick: Morgan Stanley öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Morgan Stanley öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
TSMC-Aktie 2026 auf Rekordfahrt: Wie NVIDIA und Co. den Chipfertiger zum Analystenliebling machen TSMC-Aktie 2026 auf Rekordfahrt: Wie NVIDIA und Co. den Chipfertiger zum Analystenliebling machen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Trading Idee

Trading Idee: Apple - Korrektur vorbei und Hochlauf?

14.01.26 13:00 Uhr

Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Trading Idee: Apple - Korrektur vorbei und Hochlauf? | finanzen.net

Die Aktien von Apple gingen am Vortag bei 261,05 Dollar aus dem Handel und befinden sich weiterhin in einer Korrektur. In den Vortagen sind die Aktien unter die wichtige Unterstützungszone um 265 Dollar sowie unter die Ichimoku-Wolke im Tageschart gefallen. Derzeit können sich die Papiere aber im Bereich von 255 Dollar fangen und sollten hier einen Boden finden und in der Folge eine neue Aufwärtsbewegung einleiten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
222,65 EUR 0,05 EUR 0,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Darauf deuten unter anderem die Erholung im Stundenchart als auch der sehr tiefe RSI im Tageschart hin, der bereits im überverkauften Bereich notiert. Die Papiere mit einem fairen Wert von 228,50 Dollar, einem durchschnittlichen Analystenkursziel von 292,64 Dollar und einem KGV von 31,69 könnten dabei auch von der jüngsten KI-Partnerschaft mit Google profitieren. Evercore ISI hat die Aktien am Montag mit einem Kursziel von 330 Dollar versehen und mit dem Anlagevotum Buy eingestuft. Wichtig wäre nun, dass der 50er-EMA im Stundenchart bei 262,09 Dollar nach oben durchbrochen wird. In diesem Fall wäre auch mit einem Durchbruch aus der Ichimoku-Wolke im Stundenchart zu rechnen, womit sich die Lage deutlich aufhellen würde.

In eigener Sache
NEU: Trading-Idee sofort per E-Mail erhalten!

Erhalten Sie die Trading-Idee künftig sofort bei Erscheinen in Ihr Postfach! Jetzt kostenlos anmelden und keine Trading-Chance mehr verpassen!

Trading Idee: Apple

Fazit:

Trader könnten bei den Apple-Aktien auf einen weiteren Anstieg spekulieren. Eine mögliche Strategie wäre eine Long-Position mit einem Open-End-Turbo-Call (VP3KZU) der Bank Vontobel um 260,00 Dollar zu platzieren. Das Kursziel für die Aktien läge im Bereich von 290,00 US-Dollar (was einem Ziel für das Produkt von etwa 64,64 € entsprechen würde). Der Stopp-Loss könnte bei 249 Dollar gesetzt werden (was einem Stopp für das Produkt von etwa 50,56 € entspricht).

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stop-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Apple investiert.

Apple
BasiswertApple (ISIN: US0970231058)
ProduktgattungOpen End Turbo Call
EmittentVontobel
ISIN/WKN HebelproduktDE000VP3KZU3 / VP3KZU
LaufzeitOpen End
Kurs K.-o.-Call (Datum)54,63€/54,66€ (14.01.2026, 13:00 Uhr)
Basispreis variabel100,44$
Knock-out-Schwelle100,44$
Hebel1,63
Abstand zum Knock-out61,52%
Stop-Loss Call50,56€
Ziel Call64,64€ (+18,90%)

Hier finden Sie weitere Trading Ideen.

Disclaimer:

Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister FSG Financial Services Group. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.
Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

In eigener Sache

Übrigens: Apple und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: BMCL / Shutterstock.com, nui7711 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Apple Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Apple Inc.

DatumRatingAnalyst
13.01.2026Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.01.2026Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.12.2025Apple UnderweightBarclays Capital
22.12.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.12.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
13.01.2026Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.01.2026Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.12.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.12.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.12.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
17.12.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
09.12.2025Apple NeutralUBS AG
08.12.2025Apple NeutralUBS AG
21.11.2025Apple NeutralUBS AG
17.11.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
30.12.2025Apple UnderweightBarclays Capital
27.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
20.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
13.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
03.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Apple Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen