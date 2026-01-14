Trading Idee: Apple - Korrektur vorbei und Hochlauf?
Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich
Die Aktien von Apple gingen am Vortag bei 261,05 Dollar aus dem Handel und befinden sich weiterhin in einer Korrektur. In den Vortagen sind die Aktien unter die wichtige Unterstützungszone um 265 Dollar sowie unter die Ichimoku-Wolke im Tageschart gefallen. Derzeit können sich die Papiere aber im Bereich von 255 Dollar fangen und sollten hier einen Boden finden und in der Folge eine neue Aufwärtsbewegung einleiten.
Werte in diesem Artikel
Darauf deuten unter anderem die Erholung im Stundenchart als auch der sehr tiefe RSI im Tageschart hin, der bereits im überverkauften Bereich notiert. Die Papiere mit einem fairen Wert von 228,50 Dollar, einem durchschnittlichen Analystenkursziel von 292,64 Dollar und einem KGV von 31,69 könnten dabei auch von der jüngsten KI-Partnerschaft mit Google profitieren. Evercore ISI hat die Aktien am Montag mit einem Kursziel von 330 Dollar versehen und mit dem Anlagevotum Buy eingestuft. Wichtig wäre nun, dass der 50er-EMA im Stundenchart bei 262,09 Dollar nach oben durchbrochen wird. In diesem Fall wäre auch mit einem Durchbruch aus der Ichimoku-Wolke im Stundenchart zu rechnen, womit sich die Lage deutlich aufhellen würde.
Fazit:
Trader könnten bei den Apple-Aktien auf einen weiteren Anstieg spekulieren. Eine mögliche Strategie wäre eine Long-Position mit einem Open-End-Turbo-Call (VP3KZU) der Bank Vontobel um 260,00 Dollar zu platzieren. Das Kursziel für die Aktien läge im Bereich von 290,00 US-Dollar (was einem Ziel für das Produkt von etwa 64,64 € entsprechen würde). Der Stopp-Loss könnte bei 249 Dollar gesetzt werden (was einem Stopp für das Produkt von etwa 50,56 € entspricht).
Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stop-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Apple investiert.
|Apple
|Basiswert
|Apple (ISIN: US0970231058)
|Produktgattung
|Open End Turbo Call
|Emittent
|Vontobel
|ISIN/WKN Hebelprodukt
|DE000VP3KZU3 / VP3KZU
|Laufzeit
|Open End
|Kurs K.-o.-Call (Datum)
|54,63€/54,66€ (14.01.2026, 13:00 Uhr)
|Basispreis variabel
|100,44$
|Knock-out-Schwelle
|100,44$
|Hebel
|1,63
|Abstand zum Knock-out
|61,52%
|Stop-Loss Call
|50,56€
|Ziel Call
|64,64€ (+18,90%)
Hier finden Sie weitere Trading Ideen.
Disclaimer:
Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister FSG Financial Services Group. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.
Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.
Übrigens: Apple und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Weitere News
Bildquellen: BMCL / Shutterstock.com, nui7711 / Shutterstock.com
Nachrichten zu Apple Inc.
Analysen zu Apple Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.01.2026
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.01.2026
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.12.2025
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|22.12.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.2025
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.01.2026
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.01.2026
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.12.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.12.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.12.2025
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|08.12.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|21.11.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|17.11.2025
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.12.2025
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|27.10.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Apple Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen