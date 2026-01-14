Trading Idee: Apple - Korrektur vorbei und Hochlauf?

Trading Idee

Die Aktien von Apple gingen am Vortag bei 261,05 Dollar aus dem Handel und befinden sich weiterhin in einer Korrektur. In den Vortagen sind die Aktien unter die wichtige Unterstützungszone um 265 Dollar sowie unter die Ichimoku-Wolke im Tageschart gefallen. Derzeit können sich die Papiere aber im Bereich von 255 Dollar fangen und sollten hier einen Boden finden und in der Folge eine neue Aufwärtsbewegung einleiten.

Darauf deuten unter anderem die Erholung im Stundenchart als auch der sehr tiefe RSI im Tageschart hin, der bereits im überverkauften Bereich notiert. Die Papiere mit einem fairen Wert von 228,50 Dollar, einem durchschnittlichen Analystenkursziel von 292,64 Dollar und einem KGV von 31,69 könnten dabei auch von der jüngsten KI-Partnerschaft mit Google profitieren. Evercore ISI hat die Aktien am Montag mit einem Kursziel von 330 Dollar versehen und mit dem Anlagevotum Buy eingestuft. Wichtig wäre nun, dass der 50er-EMA im Stundenchart bei 262,09 Dollar nach oben durchbrochen wird. In diesem Fall wäre auch mit einem Durchbruch aus der Ichimoku-Wolke im Stundenchart zu rechnen, womit sich die Lage deutlich aufhellen würde.

Trader könnten bei den Apple-Aktien auf einen weiteren Anstieg spekulieren. Eine mögliche Strategie wäre eine Long-Position mit einem Open-End-Turbo-Call (VP3KZU) der Bank Vontobel um 260,00 Dollar zu platzieren. Das Kursziel für die Aktien läge im Bereich von 290,00 US-Dollar (was einem Ziel für das Produkt von etwa 64,64 € entsprechen würde). Der Stopp-Loss könnte bei 249 Dollar gesetzt werden (was einem Stopp für das Produkt von etwa 50,56 € entspricht).

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stop-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Apple investiert.

Apple Basiswert Apple (ISIN: US0970231058) Produktgattung Open End Turbo Call Emittent Vontobel ISIN/WKN Hebelprodukt DE000VP3KZU3 / VP3KZU Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 54,63€/54,66€ (14.01.2026, 13:00 Uhr) Basispreis variabel 100,44$ Knock-out-Schwelle 100,44$ Hebel 1,63 Abstand zum Knock-out 61,52% Stop-Loss Call 50,56€ Ziel Call 64,64€ (+18,90%)

