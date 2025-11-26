DAX23.552 +0,4%Est505.615 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,79 -3,4%Nas23.026 +0,7%Bitcoin74.813 -0,9%Euro1,1576 +0,1%Öl62,34 -0,5%Gold4.160 +0,7%
Trading Idee

Trading Idee: Apple - Rücklauf und weiterer Anstieg bis 290/300 US-Dollar?

26.11.25 14:00 Uhr

Trading Idee: Apple - Rücklauf und weiterer Anstieg bis 290/300 US-Dollar?

Die Aktien von Apple befinden sich weiterhin in einem langfristigen Aufwärtstrend und bleiben klar auf Kurs in Richtung 300 Dollar. Bisher endeten Korrekturen meist leicht unterhalb des 10er-EMA, der derzeit bei rund 271,78 Dollar verläuft. Nach dem jüngsten Anstieg über drei Handelstage hinweg, mit einem Verlaufshoch am Vortag bei 280,38 Dollar, zeigen sich die Papiere nun jedoch deutlich überkauft und dürften vor einem kurzfristigen Rücksetzer stehen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
240,15 EUR 0,05 EUR 0,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Am Dienstag beendeten die Apple-Aktien den Handel bei 276,97 Dollar mit einer bärischen Tageskerze und langem oberen Schatten. Für den heutigen Mittwoch zeichnet sich eine Korrektur ab, die zunächst bis in den Bereich um 270 Dollar führen könnte. Tiefere Rücksetzer dürften dagegen voraussichtlich leicht oberhalb des 50er-EMA bei aktuell 259,98 Dollar auslaufen. Im Anschluss ist mit einer Fortsetzung der übergeordneten Aufwärtsbewegung zu rechnen, die die Apple-Aktien in den Bereich um 300 Dollar führen dürfte. Dabei sollte auch die bullische Saisonalität die Apple-Aktien weiter anfeuern. Das nächste Verlaufshoch könnte dabei leicht unterhalb dieser runden Marke erreicht werden, da psychologisch wichtige Kursniveaus häufig stark umkämpft sind.

In eigener Sache
Trading Idee: Apple

Fazit:

Trader könnten bei den Apple-Aktien auf einen weiteren Anstieg spekulieren. Eine mögliche Strategie wäre eine Long-Position mit einem Open-End-Turbo-Call (VH6LY9) der Bank Vontobel um 270,00 Dollar zu platzieren. Das Kursziel für die Aktien läge im Bereich von 290,00/300,00 US-Dollar (was einem Ziel für das Produkt von etwa 3,78 € bzw. 4,64 € entsprechen würde). Der Stopp-Loss könnte bei 264 Dollar gesetzt werden (was einem Stopp für das Produkt von etwa 1,53 € entspricht).

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stop-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Apple investiert.

Apple
BasiswertApple (ISIN: US0970231058)
ProduktgattungOpen End Turbo Call
EmittentVontobel
ISIN/WKN HebelproduktDE000VH6LY98 / VH6LY9
LaufzeitOpen End
Kurs K.-o.-Call (Datum)2,65€/2,66€ (26.11.2025, 13:30 Uhr)
Basispreis variabel247,79$
Knock-out-Schwelle247,79$
Hebel9,04
Abstand zum Knock-out10,52%
Stop-Loss Call1,53€
Ziel Call4,64€ (+125,40%)

Disclaimer:

Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister FSG Financial Services Group. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.
Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

