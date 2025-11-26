Trading Idee: Apple - Rücklauf und weiterer Anstieg bis 290/300 US-Dollar?

Trading Idee

Die Aktien von Apple befinden sich weiterhin in einem langfristigen Aufwärtstrend und bleiben klar auf Kurs in Richtung 300 Dollar. Bisher endeten Korrekturen meist leicht unterhalb des 10er-EMA, der derzeit bei rund 271,78 Dollar verläuft. Nach dem jüngsten Anstieg über drei Handelstage hinweg, mit einem Verlaufshoch am Vortag bei 280,38 Dollar, zeigen sich die Papiere nun jedoch deutlich überkauft und dürften vor einem kurzfristigen Rücksetzer stehen.

Am Dienstag beendeten die Apple-Aktien den Handel bei 276,97 Dollar mit einer bärischen Tageskerze und langem oberen Schatten. Für den heutigen Mittwoch zeichnet sich eine Korrektur ab, die zunächst bis in den Bereich um 270 Dollar führen könnte. Tiefere Rücksetzer dürften dagegen voraussichtlich leicht oberhalb des 50er-EMA bei aktuell 259,98 Dollar auslaufen. Im Anschluss ist mit einer Fortsetzung der übergeordneten Aufwärtsbewegung zu rechnen, die die Apple-Aktien in den Bereich um 300 Dollar führen dürfte. Dabei sollte auch die bullische Saisonalität die Apple-Aktien weiter anfeuern. Das nächste Verlaufshoch könnte dabei leicht unterhalb dieser runden Marke erreicht werden, da psychologisch wichtige Kursniveaus häufig stark umkämpft sind.

Fazit:

Trader könnten bei den Apple-Aktien auf einen weiteren Anstieg spekulieren. Eine mögliche Strategie wäre eine Long-Position mit einem Open-End-Turbo-Call (VH6LY9) der Bank Vontobel um 270,00 Dollar zu platzieren. Das Kursziel für die Aktien läge im Bereich von 290,00/300,00 US-Dollar (was einem Ziel für das Produkt von etwa 3,78 € bzw. 4,64 € entsprechen würde). Der Stopp-Loss könnte bei 264 Dollar gesetzt werden (was einem Stopp für das Produkt von etwa 1,53 € entspricht).

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stop-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Apple investiert.

Apple Basiswert Apple (ISIN: US0970231058) Produktgattung Open End Turbo Call Emittent Vontobel ISIN/WKN Hebelprodukt DE000VH6LY98 / VH6LY9 Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 2,65€/2,66€ (26.11.2025, 13:30 Uhr) Basispreis variabel 247,79$ Knock-out-Schwelle 247,79$ Hebel 9,04 Abstand zum Knock-out 10,52% Stop-Loss Call 1,53€ Ziel Call 4,64€ (+125,40%)

