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UBS AG

1&1 Neutral

14:11 Uhr
1&1 Neutral
Aktie in diesem Artikel
1&1 AG
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für 1&1 mit einem Kursziel von 25,80 Euro auf "Neutral" belassen. Der Telekommunikationsanbieter sei auf Kurs zu seinen Jahreszielen, schrieb Polo Tang am Freitag. Bessere Breitband-Trends träfen auf schlechtere Mobilfunk-Trends./niw/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 13:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 13:46 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 1&1 AG

Zusammenfassung: 1&1 Neutral

Unternehmen:
1&1 AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
25,80 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
20,55 €		 Abst. Kursziel*:
25,55%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
20,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,64%
Analyst Name:
Polo Tang 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
26,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu 1&1 AG

14:11 1&1 Neutral UBS AG
24.06.26 1&1 Overweight Barclays Capital
22.06.26 1&1 Halten DZ BANK
21.05.26 1&1 Equal Weight Barclays Capital
14.05.26 1&1 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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