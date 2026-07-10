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1&1 Neutral
14:11 Uhr
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für 1&1 mit einem Kursziel von 25,80 Euro auf "Neutral" belassen. Der Telekommunikationsanbieter sei auf Kurs zu seinen Jahreszielen, schrieb Polo Tang am Freitag. Bessere Breitband-Trends träfen auf schlechtere Mobilfunk-Trends./niw/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 13:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 13:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 1&1 AG
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Zusammenfassung: 1&1 Neutral
|Unternehmen:
1&1 AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
25,80 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
20,55 €
|Abst. Kursziel*:
25,55%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
20,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,64%
|
Analyst Name:
Polo Tang
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
26,70 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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