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Ahold Delhaize (Ahold) Aktie

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34,34 EUR -0,04 EUR -0,12 %
STU
32,00 CHF -0,11 CHF -0,34 %
BRX
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Ahold Delhaize (Ahold) jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 30,31 Mrd. EUR

KGV 13,76 Div. Rendite 3,59%
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Symbol AHODF

JP Morgan Chase & Co.

Ahold Delhaize (Ahold) Underweight

10:01 Uhr
Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
Aktie in diesem Artikel
Ahold Delhaize (Ahold)
34,34 EUR -0,04 EUR -0,12%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 24,07 Euro auf "Underweight" belassen. Der Handelskonzern habe niedrige Erwartungen erfüllt, schrieb Borja Olcese in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Das laufende Geschäftsjahr bleibe aber eine Herausforderung. Mit Blick auf die Prognosen des Unternehmens und die Markterwartungen nähmen die Risiken zu./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:34 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:34 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Underweight

Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
24,07 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
34,36 €		 Abst. Kursziel*:
-29,95%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
34,34 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-29,91%
Analyst Name:
Borja Olcese 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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