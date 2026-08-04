Ahold Delhaize (Ahold) Aktie
Marktkap. 30,31 Mrd. EURKGV 13,76 Div. Rendite 3,59%
WKN A2ANT0
ISIN NL0011794037
Symbol AHODF
Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 24,07 Euro auf "Underweight" belassen. Der Handelskonzern habe niedrige Erwartungen erfüllt, schrieb Borja Olcese in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Das laufende Geschäftsjahr bleibe aber eine Herausforderung. Mit Blick auf die Prognosen des Unternehmens und die Markterwartungen nähmen die Risiken zu./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:34 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:34 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
24,07 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
34,36 €
|Abst. Kursziel*:
-29,95%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
34,34 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-29,91%
|
Analyst Name:
Borja Olcese
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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