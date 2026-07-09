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Symbol EADSF

Jefferies & Company Inc.

Airbus SE Hold

08:56 Uhr
Airbus SE Hold
Aktie in diesem Artikel
Airbus SE
195,98 EUR 0,08 EUR 0,04%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Airbus von 185 auf 200 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analystin Chloe Lemarie setzt in der europäischen Luftfahrt- und Rüstungsbranche nun vor allem auf den Bereich Rüstungselektronik, wie sie am Donnerstag schrieb. Sie erkor Leonardo mit einer frischen Kaufempfehlung zu einem Branchenfavoriten. Die Italiener hätten den größten Wertappeal. Den zivilen Bereich führt bei ihr Rolls Royce als aussichtsreichsten Wert an./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 16:54 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Airbus

Zusammenfassung: Airbus Hold

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
200,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
195,86 €		 Abst. Kursziel*:
2,11%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
195,98 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,05%
Analyst Name:
Chloe Lemarie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
217,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Airbus SE

08:56 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
09.07.26 Airbus Buy Goldman Sachs Group Inc.
09.07.26 Airbus Buy UBS AG
08.07.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
08.07.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
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