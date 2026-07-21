Bernstein Research

Akzo Nobel Market-Perform

11:36 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Akzo Nobel nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Diese untermauerten den Status der Aktien als taktische Long-Position in diesem Quartal, schrieb James Hooper in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Chemiekonzerns habe die Konsensschätzung um eineinhalb Prozent übertroffen./rob/bek/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 06:10 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 06:10 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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