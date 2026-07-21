DAX 25.199 +0,8%ESt50 6.308 +0,4%MSCI World 4.842 +0,1%Top 10 Crypto 8,6420 +1,2%Nas 25.837 +1,3%Bitcoin 57.776 -1,0%Euro 1,1408 +0,0%Öl 94,81 +4,2%Gold 4.120 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Infineon 623100 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Microsoft 870747 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX steigt -- Airbus erhöht Gewinnziele und kündigt Aktienrückkauf an -- Micron und Co., Rüstungsaktien, Gold, NVIDIA, Rocket Lab, Microsoft, SpaceX, Novo Nordisk, Bayer im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie: JPMorgan meldet erneut Einstieg als substanzieller Anteilseigner DroneShield-Aktie: JPMorgan meldet erneut Einstieg als substanzieller Anteilseigner
Porsche-Aktie: Doppel-Hochstufung schiebt Kurs an 50-Tage-Linie Porsche-Aktie: Doppel-Hochstufung schiebt Kurs an 50-Tage-Linie
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Akzo Nobel Aktie

Kaufen
Verkaufen
Akzo Nobel Aktien-Sparplan
57,90 EUR +0,64 EUR +1,12 %
STU
53,72 CHF +0,85 CHF +1,61 %
BRX
finanzen.net zero
Akzo Nobel jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 9,82 Mrd. EUR

KGV 15,94 Div. Rendite 3,34%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2PB32

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0013267909

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AKZOF

Bernstein Research

Akzo Nobel Market-Perform

11:36 Uhr
Akzo Nobel Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Akzo Nobel N.V.
57,90 EUR 0,64 EUR 1,12%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Akzo Nobel nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Diese untermauerten den Status der Aktien als taktische Long-Position in diesem Quartal, schrieb James Hooper in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Chemiekonzerns habe die Konsensschätzung um eineinhalb Prozent übertroffen./rob/bek/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 06:10 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 06:10 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Akzo Nobel Market-Perform

Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
57,78 €		 Abst. Kursziel*:
3,84%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
57,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,63%
Analyst Name:
James Hooper 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
59,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Akzo Nobel N.V.

11:36 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
09:11 Akzo Nobel Hold Jefferies & Company Inc.
17.07.26 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
14.07.26 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
13.07.26 Akzo Nobel Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Akzo Nobel N.V.

finanzen.net Ausblick: Akzo Nobel zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
dpa-afx Akzo Nobel-Aktie im Plus: Nippon Paint wirbt erneut - Konzern hält an Axalta-Fusion fest
finanzen.net So schätzen die Analysten die Zukunft der Akzo Nobel-Aktie ein
dpa-afx Übernahmetraum geplatzt: Akzo Nobel-Aktie bricht nach Absage von Nippon Paint und Sherwin-Williams ein
finanzen.net Analysten sehen bei Akzo Nobel-Aktie Potenzial
dpa-afx Akzo Nobel-Aktie reagiert euphorisch: Übernahmeangebot von Nippon Paint und Sherwin-Williams abgelehnt
finanzen.net Experten sehen bei Akzo Nobel-Aktie Potenzial
finanzen.net Akzo Nobel: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Business Times Nippon Paint said to offer US$8.6 billion for Akzo Nobel paint arm
Benzinga Dulux Paint Parent Akzo Nobel And Axalta Merge To Form $25 Billion Coatings Giant
RSS Feed
Akzo Nobel N.V. zu myNews hinzufügen