Akzo Nobel Aktie
Marktkap. 9,82 Mrd. EURKGV 15,94 Div. Rendite 3,34%
WKN A2PB32
ISIN NL0013267909
Symbol AKZOF
Akzo Nobel Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Akzo Nobel nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Diese untermauerten den Status der Aktien als taktische Long-Position in diesem Quartal, schrieb James Hooper in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Chemiekonzerns habe die Konsensschätzung um eineinhalb Prozent übertroffen./rob/bek/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 06:10 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 06:10 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Akzo Nobel Market-Perform
|Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
60,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
57,78 €
|Abst. Kursziel*:
3,84%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
57,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,63%
|
Analyst Name:
James Hooper
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
59,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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