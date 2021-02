FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Apple nach Zahlen zum ersten Quartal von 140 auf 160 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die iPhone-Zahlen seien im ersten Geschäftsquartal stark gewesen, schrieb Analyst Sidney Ho in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In den anderen Sparten habe es aber auch viel gegeben, was Anleger gefallen sollte./tih/he