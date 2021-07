ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Apple nach Zahlen von 166 auf 175 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Es habe überrascht, wie deutlich der US-Konzern die Umsatz- und Gewinnerwartungen übertroffen habe - und das trotz Probleme in der Lieferkette, schrieb Analyst David Vogt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ag/ck