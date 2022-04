ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple auf "Buy" mit einem Kursziel von 185 US-Dollar belassen. Die Dienstleistungsangebote seien für den US-Technologiekonzern ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal am umkämpften Smartphone-Markt, schrieb Analyst David Vogt in einer am Montag vorliegenden Studie. Wertige iPhones sorgten für Loyalität und stärkten die Nutzung anderer Dienste wie etwa Musikangebote, die Spieleplattform Arcade oder die Fitness-App./tih/jha/